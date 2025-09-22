Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Enrique García y Jesús María Gómez, en el nuevo parque. EÑE

Aldeatejada suma el séptimo parque infantil con columpios al municipio

La nueva zona de juego ha supuesto una inversión de más de 8.000 euros

EÑE

Aldeatejada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:03

Los vecinos de la zona de Santher en Aldeatejada ya tienen a su disposición un nuevo parque infantil en una zona verde ubicada junto al estanque. Con este nuevo espacio de juego, el municipio ya suma un total de 7 parques distribuidos por las diferentes zonas residenciales del pueblo. Además de las nuevas instalaciones infantiles de Santher, la localidad de Aldeatejadacuenta con un parque en la zona sud-3; en Sierra Negra, en la trasera de la báscula; junto a Mercadona: en la urbanización Las Fuentes; en El Soto y junto a la plaza Mayalde.

El alcalde de Aldeatejada, Enrique García, visitó junto al concejal de Parques y Jardines, Jesús María Gómez, este nuevo espacio recreativo que «se encuentra en una zona con muchas viviendas en las que residen familias jóvenes con niños. Nos hemos decidido a habilitarlo en esta núcleo residencial ya que estamos convencidos que se le va a dar mucho uso».

El nuevo parque infantil -que ha supuesto para el Ayuntamiento una inversión total de más de 8.000 euros- consta de un juego modular compuesto por dos torres con cubierta unidas por un puente. «A la hora de seleccionar los juegos tenemos en cuenta el carácter lúdico y educativo, pero también la seguridad que siempre tiene que rodear a los más pequeños. Por otro lado buscamos diseños que se integren con el entorno», concluyó el alcalde.

