Aldeatejada suma el séptimo parque infantil con columpios al municipio

Los vecinos de la zona de Santher en Aldeatejada ya tienen a su disposición un nuevo parque infantil en una zona verde ubicada junto al estanque. Con este nuevo espacio de juego, el municipio ya suma un total de 7 parques distribuidos por las diferentes zonas residenciales del pueblo. Además de las nuevas instalaciones infantiles de Santher, la localidad de Aldeatejadacuenta con un parque en la zona sud-3; en Sierra Negra, en la trasera de la báscula; junto a Mercadona: en la urbanización Las Fuentes; en El Soto y junto a la plaza Mayalde.

El alcalde de Aldeatejada, Enrique García, visitó junto al concejal de Parques y Jardines, Jesús María Gómez, este nuevo espacio recreativo que «se encuentra en una zona con muchas viviendas en las que residen familias jóvenes con niños. Nos hemos decidido a habilitarlo en esta núcleo residencial ya que estamos convencidos que se le va a dar mucho uso».

El nuevo parque infantil -que ha supuesto para el Ayuntamiento una inversión total de más de 8.000 euros- consta de un juego modular compuesto por dos torres con cubierta unidas por un puente. «A la hora de seleccionar los juegos tenemos en cuenta el carácter lúdico y educativo, pero también la seguridad que siempre tiene que rodear a los más pequeños. Por otro lado buscamos diseños que se integren con el entorno», concluyó el alcalde.