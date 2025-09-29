Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El alcalde de Aldeatejada, Enrique García, y la edil Soraya San Juan. EÑE

Aldeatejada ofrece a sus vecinos hasta nueve propuestas culturales

La mayoría de las actividades se desarrollarán en el nuevo centro cultural de las antiguas escuelas

EÑE

Aldeatejada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:26

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha presentado la oferta cultural diseñada para el nuevo curso con nueve actividades a disposición de los vecinos del municipio. Como resaltó Soraya San Juan, concejala de Cultura, «intentamos preparar una programación a medida guiándonos por las demandas de los usuarios y teniendo siempre presentes aquellas actividades que cuentan con un mayor respaldo».

La academia Verdi vuelve a poner en marcha la Escuela de Música de Aldeatejada con diferentes disciplinas: por un lado, y pensando en niños desde los 3 años, se programan las clases de iniciación musical que contemplan juegos de ritmo y pulsación, canciones, primeros pasos en lectura musical y exploración instrumental. También se ha programado un coro infantil y un coro juvenil que desarrollará un repertorio variado y dinámico y aprenderá técnicas de respiración y proyección. Además, hay disponibles clases de voz e instrumentos como piano, guitarra, ukelele y clarinete y clases de Lenguaje Musical.

También se han programado clases de baile moderno y break dirigidas a niños y jóvenes a partir de los 4 años que se celebrarán por grupos de edad los lunes y los martes.

Este año vuelven los cursos de inglés Collins que se celebrarán en la Biblioteca Miguel Delibes con el objetivo de fomentar en los alumnos no solo la inmersión lingüística, sino también la inmersión cultural.

Las habilidades manuales y creativas también tendrán su espacio en la programación con las clases de iniciación y perfeccionamiento de corte y confección que se desarrollarán por grupos los martes y los jueves de 17:00 a 19:00 horas. También se ha previsto un taller de crochet que se celebrará los jueves de 17:00 a 19:00 horas en el Centro de Día y una sesión semanal de costura creativa que se ha programado los lunes a la misma hora y en el mismo lugar. Por último, el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos de Aldeatejada los viernes 17 y 24 de octubre de 17:00 a 20:00 horas, un taller de scrapbooking monográfico.

Además, en el ámbito de las nuevas tecnologías, se han programado clases de informática los jueves de 18:00 a 19:00 horas, y clases de mecanografía digital, los martes de 18:00 a 19:00 horas y dirigidas a alumnos matriculados en cursos comprendidos entre 3º de Primaria y la ESO.

Este nuevo curso, la mayoría de actividades se trasladan al nuevo Centro Cultural ubicado en las antiguas escuelas.

