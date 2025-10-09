Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El alcalde, Enrique García, en la zona de las obras. EÑE

Aldeatejada mejora el sistema de la red de aguas pluviales para reducir los costes del servicio

La actuación incluye la renovación del pavimento en las calles Zurguén y Pozo

EÑE

Aldeatejada

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:36

Comenta

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha iniciado las obras para la creación de una red separativa de aguas pluviales que contribuirá a un importante ahorro para las arcas municipales. El proyecto, que también incluye la pavimentación de dos calles del casco urbano, se llevará a cabo con una inversión total de 130.000 euros, financiados con fondos propios, los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca y el Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León.

La nueva red de drenaje recogerá el agua de lluvia de las calles y la desviará hacia la margen izquierda del arroyo Zurguén, evitando que la escorrentía llegue a la depuradora. Este sistema permitirá reducir los costes derivados del tratamiento del agua pluvial. «Es muy difícil calcular el ahorro que nos supondrá, aunque sí sabemos que en los años más lluviosos el coste podía llegar a ser muy elevado», ha destacado el alcalde, Enrique García.

Además, aprovechando el levantamiento del firme, el Consistorio pavimentará las calles Zurguén y Pozo, ambas ubicadas en el casco urbano. La calzada deteriorada será demolida y sustituida por un pavimento adoquinado en plataforma única, lo que permitirá el uso compartido entre vehículos y peatones. La delimitación de ambas áreas se hará mediante adoquines de distintos colores, eliminando los bordillos y desniveles para ampliar las superficies si fuera necesario.

Con estas mejoras, el Ayuntamiento busca no solo optimizar la infraestructura del municipio, sino también facilitar el tránsito de los vecinos, mejorando la accesibilidad y la seguridad vial.

