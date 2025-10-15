Aldeatejada mejora la seguridad vial con un semáforo 'a demanda'

EÑE Aldeatejada Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:02 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha reforzado la seguridad escolar con la instalación de un nuevo paso peatonal semaforizado en la carretera CL-512, la principal arteria del municipio. Este paso se encuentra justo en la intersección con la calle Molino del Zurguén, la vía que da acceso directo al nuevo colegio de Educación Infanil y Primaria del CRA Los Arapiles. Con esta medida, desde el equipo de Gobierno buscan garantizar la seguridad de los estudiantes que a diario deben cruzar esta carretera, especialmente ahora que la construcción del centro educativo ha incrementado considerablemente el flujo de peatones en la zona.

En este contexto, la principal característica de este nuevo sistema es la instalación de un pulsador en los semáforos ubicados a ambos lados de la carretera. De este modo, el pulsador permite a los peatones generar la demanda de cruce, lo que provoca el cambio de semáforo a rojo para los vehículos. En cambio, en ausencia de esta demanda, el semáforo permanecerá en verde para los automóviles, lo que contribuye a mantener la fluidez del tráfico, evitando embotellamientos en una vía que soporta una importante carga de vehículos.

«Con la construcción del nuevo colegio ha aumentado sustancialmente el flujo de peatones en la carretera, sobre todo de niños, por lo que era totalmente necesario reforzar la seguridad sin crear embotellamientos en la vía que soporta más tráfico de Aldeatejada», explicó el alcalde, Enrique García, ante la presentación de la nueva medida. «Este semáforo 'a demanda' nos ha parecido el mejor sistema para cumplir ambos objetivos, priorizando siempre la seguridad de los escolares», confirmó el regidor.

Para mejorar aún más la seguridad de los peatones, también se han realizado trabajos complementarios en la zona, como la pavimentación de un área ajardinada junto a la carretera, así como el cambio de ubicación de los contenedores de basura y la eliminación de los bordillos que los rodeaban. Estos cambios amplían la zona de espera de los peatones y permiten un cruce más cómodo y seguro. «El paso de peatones se ha habilitado en una zona coincidente con el itinerario natural hacia el colegio, para evitar las tentaciones de acortar el camino cruzando por otras zonas de la carretera sin señalizar», agregó el primer edil.

Una inversión que supera los 42.000 euros

Para llevar a cabo esta mejora en la seguridad vial, el Ayuntamiento ha destinado una inversión de 42.497 euros. El nuevo paso de peatones semaforizado, equipado con pulsadores a ambos lados de la carretera CL-512, se convierte en una solución eficaz para garantizar un entorno más seguro en los accesos al nuevo colegio de Primaria.

El centro educativo, que comenzó a funcionar a finales del pasado curso, acoge a más de 160 alumnos del municipio. Gracias a su puesta en marcha, muchas familias han podido evitar los desplazamientos diarios a colegios de la capital.