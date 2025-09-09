Aldeatejada tendrá medio centenar de nuevas viviendas en la trasera de la báscula En la misma zona se han reservado 4.000 metros cuadrados para huertos urbanos

Los votos del equipo de Gobierno del PP en la localidad de Aldeatejada, sacaron adelante la aprobación inicial de la modificación urbanística que permitirá construir medio centenar de viviendas en la entrada del municipio, en la zona de la trasera de la báscula. En este asunto urbanístico se produjo la abstención de los ediles de PSOE y Cs. En esta misma zona también se espera poder destinar una parcela de 4.000 metros cuadrados para huertos urbanos en el municipio, que además contará con aparcamiento.

Tras este paso adelante dado por el Consistorio, que supone la aprobación inicial de la modificación urbanística del PGOU de la localidad, la siguiente fase de trabajo incluye que llegue esta decisión a la Comisión Territorial de Urbanismo para que se otorgue la aprobación definitiva para el desarrollo de esta nueva zona de la localidad.

El punto en el que se desarrollarán las nuevas viviendas está entre la carretera y el cauce del arroyo del Zurguén.

Por otra parte, y por unanimidad de los munícipes presentes en la sesión, salió adelante una ampliación de las bonificaciones municipales del IBI del año en curso, que supone incluir más supuestos de los que había hasta ahora, que se limitaban a aquellas viviendas que contaban con sistemas de energía fotovoltaicos. Aldeatejada hace extensivas las bonificaciones a aquellos inmuebles que cuentan con sistemas de aprovechamiento de energía ambiente como son la aerotermia, la geotermia y la hidrotermia.

Por otra parte, también se modificó por unanimidad el presupuesto municipal vinculado con el área de Educación con el objetivo de dotar al nuevo colegio con un banco de libros gratuito gracias a una subvención directa del área de Educación y Cultura dirigida al AMPA del centro por importe de 2.000 euros.

En el turno de preguntas, los ediles del PSOE se interesaron por diversas facturas de las fiestas de Corpus y reprocharon al equipo de Gobierno haber gastado «70.000 euros en las mismas de los 100.000 que hay de presupuesto festivo para todo el año y con actos caros», argumentó la portavoz, Cristina López. Roberto Rodríguez, del equipo de Gobierno, le pidió a la portavoz socialista que indicase, «qué actos considera prescindibles de las fiestas», algo que quedó sin respuesta.