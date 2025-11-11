Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Inicio de la obra de la plaza de Santa Bárbara en Aldeatejada. EÑE

Aldeatejada inicia la obra de la plaza Santa Bárbara

El recinto cuenta con 350 metros cuadrados y se van a invertir 130.000 euros

EÑE

Aldeatejada

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:00

La obra para la actualización de la plaza de Santa Bárbara, en la localidad de Aldeatejada, ya ha comenzado con el levantamiento del antiguo pavimento del ágora.

Se trata de una céntrica plaza para cuya obra se han reservado 130.000 euros procedentes de Planes Provinciales. Esta actualización del aspecto de la plaza, que tiene más de 350 metros cuadrados, se ha calculado que se prolongue un máximo de medio año. Entre los cambios más destacados estará el cambio de ubicación de la gran cruz que preside el espacio público a la puerta del templo, puesto que se procederá a desplazarla a otra ubicación en la plaza. Se pretende rehabilitar zona buscando el carácter de plaza central del municipio.

