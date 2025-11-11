Aldeatejada inicia la obra de la plaza Santa Bárbara

EÑE Aldeatejada Martes, 11 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

La obra para la actualización de la plaza de Santa Bárbara, en la localidad de Aldeatejada, ya ha comenzado con el levantamiento del antiguo pavimento del ágora.

Se trata de una céntrica plaza para cuya obra se han reservado 130.000 euros procedentes de Planes Provinciales. Esta actualización del aspecto de la plaza, que tiene más de 350 metros cuadrados, se ha calculado que se prolongue un máximo de medio año. Entre los cambios más destacados estará el cambio de ubicación de la gran cruz que preside el espacio público a la puerta del templo, puesto que se procederá a desplazarla a otra ubicación en la plaza. Se pretende rehabilitar zona buscando el carácter de plaza central del municipio.

Temas

Aldeatejada