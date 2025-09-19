Aldeatejada incorpora en las ayudas de material escolar a los alumnos de Educación Secundaria El Consistorio amplía la partida hasta los 10.000 euros, con un máximo de 75 por niño

EÑE Aldeatejada Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de material escolar correspondientes al curso 2025-2026, que este año incorporan como novedad la extensión a los alumnos que cursan Educación Secundaria. Hasta ahora, la subvención solo alcanzaba a estudiantes de Primaria, pero con la ampliación se espera llegar a más de 130 familias.

La cuantía global de la convocatoria también se ha incrementado, pasando de 8.000 a 10.000 euros, con un máximo de 75 euros por niño. Según ha explicado la edil de Educación, Soraya San Juan, el objetivo es «aliviar el esfuerzo económico que supone el gasto en material escolar para muchas familias y garantizar que todos los niños tengan acceso a las mismas oportunidades educativas».

El material subvencionable incluye cuadernos, bolígrafos, mochilas, calculadoras, estuches o pegamento, entre otros elementos. Quedan excluidos uniformes, ropa, calzado, material electrónico, libros de texto y artículos deportivos. Para acceder a la ayuda, las familias deberán cumplir requisitos de renta en función del número de miembros.

Otro requisito es que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en Aldeatejada antes del 1 de enero de 2025. En el caso de los alumnos de Primaria, deberán estar matriculados en el colegio. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 16 de octubre.