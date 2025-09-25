Aldeatejada amplía a 3 días la fiesta de las Vísperas Nupciales y acuñará 1.500 maravedís Arrancarán el día 3 de octubre por la tarde y se prolongarán hasta el 5. Se estrenará una queimada. El mercadillo se ha previsto que alcance los 70 puestos

La espectacular puesta en escena anual de la fiesta anual de las Vísperas Nupciales de Aldeatejada este año pasara de contar con dos días a tres, puesto que el estreno se adelanta al viernes 3 de octubre «con la inauguración de un mesón renacentista, presentación de las tropas, pregón con el gran Duque de Alba y una novedosa queimada con conjuro y animación musical en la plaza Mayalde», apuntó el alcalde, Enrique García.

Para los días 4 y 5 de octubre se reserva el estreno del mercado renacentista, «en el que calculamos que se instalarán setenta puestos en la zona de las calles del sector mixto», apuntó el edil de Fiestas de Aldeatejada, Roberto Rodríguez, «con el inicio del mercado también comenzará la acuñación de los 1.500 maravedís de Aldeatejada, que es una de las novedades de este año. El precio serán 2 euros por cada maravedí y por cada cinco se entregará uno gratis. El Ayuntamiento ha establecido el maravedí como moneda que se puede utilizar estos días para el pago en el mercado y recrear así de forma más precisa la sociedad y el ambiente del siglo XVI». Además, esta antigua moneda española también protagonizará uno de los talleres para niños y adultos que se ha organizado tanto para el sábado como para el domingo.

En cuanto a la recreación de las Vísperas Nupciales será como cada año el sábado a las 18:30 horas con el desfile del Cortejo Real desde el puente romano hasta la Plaza Mayor de Salamanca, con salida en autobús desde el pabellón municipal de Aldeatejada.

Las recreaciones históricas continúan el domingo 5 de octubre que se inaugura con el tradicional desfile del Tercio de Salamanca y el alistamiento de voluntarios y continúa en el entorno de la plaza Mayalde con el Romance del Ciego que cada año anuncia la llegada de la infanta María Manuela de Portugal que, a las 12:30 horas, protagonizará la recreación histórica en la plaza de la Iglesia. A continuación, el público podrá disfrutar de los bailes renacentistas en honor a los novios para después marchar en desfile por las calles del pueblo hasta el Mercado Renacentista donde nuevamente habrá bailes. El recorrido histórico tendrá un final gastronómico en la comida renacentista.