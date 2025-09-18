Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Mujeres ataviadas con indumentaria renacentista en las Vísperas Nupciales de Aldeatejada de 2024. EÑE

Aldeatejada alcanza los 175 los trajes de época para las Vísperas Nupciales

La cita llega este año a su XII edición y se celebrará los días 4 y 5 de octubre

EÑE

Aldeatejada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:42

La localidad de Aldeatejada celebrará la XII edición de las Vísperas Nupciales los días 4 y 5 de octubre.

Este año además contarán con un 15% más de trajes de época, puesto que se han alcanzado los 175 que lucirán los vecinos de todas las edades del municipio en esta celebración. Cabe destacar, que en el último año se han confeccionado en la localidad 25 atuendos renacentistas de manera artesanal.

El Consistorio, representado por el concejal de Fiestas, Roberto Rodríguez, y la concejala de Cultura, Soraya San Juan, celebró en el salón de plenos un encuentro con los vecinos y los integrantes de la Asociación Santa Bárbara para perfilar las cercanas celebraciones de las Vísperas Nupciales.

Fundamentalmente se fijaron las fechas para la recogida de los trajes que se hará efectiva en la Biblioteca Miguel Delibes desde las 17:00 horas y hasta el cierre de las instalaciones.

Aquellos vecinos que participaron en las Vísperas del año pasado, deberán hacerlo el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, mientras que el resto de participantes hará la recogida el jueves y el viernes de la misma semana.

«Gracias a los talleres de costura y a la implicación de los vecinos de Aldeatejada hemos logrado acumular un total de 175 trajes de época. Desde luego, esta fiesta tan importante para nosotros, no sería posible sin el trabajo y el compromiso de todo el pueblo», destacó Roberto Rodríguez.

Durante la reunión, los responsables municipales escucharon las propuestas de todos los asistentes para seguir mejorando y completando la programación y las actividades complementarios de las Vísperas Nupciales que, este año, llegan a su edición número doce.

Cabe recordar que esta singular celebración devuelve durante dos días al municipio a un momento clave de la historia de España, las Vísperas Nupciales del príncipe Felipe II de España con su prima hermana, la infanta María Manuela de Portugal, que contrajeron matrimonio en Salamanca el 15 de noviembre de 1543.

Una jornada histórica que los vecinos de la localidad recrean cada año en sus calles para acercar y revivir la historia que sucedió entre la capital y Aldeatejada y, para ello, el municipio se transforma con la ayuda de los vecinos para retroceder al siglo XVI.

Cada año el municipio acoge, desde un gran mercado artesanal en sus calles, hasta la representación del encuentro entre la pareja de jóvenes prometidos de la realeza.

