La Alberca declara una captación de agua no apta por turbidez

El Ayuntamiento de La Alberca ha informado que el agua de las parcelas Dehesa 51 y de la ampliación del polígono residencial no es apta para el consumo humano debido a problemas de turbidez detectados en el suministro.

Según el comunicado oficial, la causa de la turbidez podría ser el arrastre y filtración de cenizas del incendio ocurrido en agosto, combinado con las lluvias recientes. A pesar de esta situación, los niveles de cloro y pH se mantienen dentro de los valores recomendados por la legislación vigente.

Depósito de agua potable para los vecinos afectados

Para minimizar las molestias, el Ayuntamiento instalará un depósito de agua potable suministrado por la Diputación en la nave municipal, que podría estar listo esta misma tarde. Los vecinos podrán recoger agua en los siguientes horarios:

- Hoy: de 17:00 a 19:00 horas.

- Mañana: de 9:00 a 12:00 horas.

Restablecimiento del servicio

El Consistorio ha comunicado a la empresa de mantenimiento que realice los trabajos necesarios para que el abastecimiento de agua vuelva a la normalidad lo antes posible.

El resto del municipio, sin problemas

El Ayuntamiento ha aclarado que el depósito del Calvario y las demás captaciones que abastecen al resto del municipio no presentan anomalías, por lo que el agua en estas zonas es completamente apta para el consumo humano.

El Consistorio agradece la comprensión de los vecinos y destaca la rapidez de la Diputación de Salamanca en proporcionar el suministro de agua potable mientras se soluciona la incidencia.