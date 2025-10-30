Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una de las calles de La Alberca. ARCHIVO

La Alberca declara una captación de agua no apta por turbidez

Los vecinos afectados podrán usar un depósito de agua potable instalado por el Consistorio en la nave municipal hasta que se solucione el problema

La Gaceta

La Alberca

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:48

Comenta

El Ayuntamiento de La Alberca ha informado que el agua de las parcelas Dehesa 51 y de la ampliación del polígono residencial no es apta para el consumo humano debido a problemas de turbidez detectados en el suministro.

Según el comunicado oficial, la causa de la turbidez podría ser el arrastre y filtración de cenizas del incendio ocurrido en agosto, combinado con las lluvias recientes. A pesar de esta situación, los niveles de cloro y pH se mantienen dentro de los valores recomendados por la legislación vigente.

Depósito de agua potable para los vecinos afectados

Para minimizar las molestias, el Ayuntamiento instalará un depósito de agua potable suministrado por la Diputación en la nave municipal, que podría estar listo esta misma tarde. Los vecinos podrán recoger agua en los siguientes horarios:

- Hoy: de 17:00 a 19:00 horas.

- Mañana: de 9:00 a 12:00 horas.

Restablecimiento del servicio

El Consistorio ha comunicado a la empresa de mantenimiento que realice los trabajos necesarios para que el abastecimiento de agua vuelva a la normalidad lo antes posible.

El resto del municipio, sin problemas

El Ayuntamiento ha aclarado que el depósito del Calvario y las demás captaciones que abastecen al resto del municipio no presentan anomalías, por lo que el agua en estas zonas es completamente apta para el consumo humano.

El Consistorio agradece la comprensión de los vecinos y destaca la rapidez de la Diputación de Salamanca en proporcionar el suministro de agua potable mientras se soluciona la incidencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  2. 2 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  3. 3 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar
  4. 4 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  5. 5 Movilización de los Bomberos por un incendio en un chalet de Valdelagua
  6. 6 El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión
  7. 7 Los expertos prevén que el pico de gripe llegue antes y en Salamanca está a la baja
  8. 8 Roberto Brasero avisa de lo que viene: «Llegarán con trombas marinas y pequeños tornados»
  9. 9 Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve
  10. 10 La Audiencia provincial ratifica la condena al ex alcalde de Vitigudino por el accidente laboral de un trabajador municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Alberca declara una captación de agua no apta por turbidez

La Alberca declara una captación de agua no apta por turbidez