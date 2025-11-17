Alba de Tormes valora positivamente su presencia y participación en INTUR Más de 2.000 personas han participado en el sorteo realizado por el Consistorio

EÑE Alba de Tormes Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:34

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha cerrado su participación en INTUR con una valoración muy positiva, reforzando su estrategia para consolidar a la villa ducal como destino turístico de referencia en Castilla y León. Durante la jornada profesional, el personal técnico de Turismo y el equipo de Gobierno mantuvieron reuniones con turoperadores nacionales e internacionales, generando nuevos contactos y fortaleciendo colaboraciones previas.

En INTUR Viajeros, más de 2.000 personas participaron en el sorteo de un fin de semana en la villa ducal, con alojamiento, pensión completa, entradas con la tarjeta 'AlbaCard' y visita guiada. La ganadora fue Valerie Pueyo, seleccionada mediante papeleta extraída por dos niños.

La integración de Intur con AR-PA Turismo Cultural dio lugar a una feria renovada y dinámica. La gala de los premios ARPA reconoció a la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León, de la que Alba de Tormes forma parte, y premió también a Miguel Ángel González, prior de los carmelitas. La alcaldesa, Concepción Miguélez, destacó que este reconocimiento avala el trabajo conjunto por la conservación del patrimonio y refuerza el compromiso del consistorio con la cultura y la historia.

Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado su intención de participar en 2026, tras constatar un aumento notable de público y la excelente calidad de las consultas recibidas. Por otro lado, la nueva imagen del stand y el eslogan 'Alba eclipsa' recibieron valoración muy positiva, consolidando la tarjeta 'AlbaCard' como producto destacado.