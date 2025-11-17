Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa, Concepción Miguélez, en INTUR. EÑE

Alba de Tormes valora positivamente su presencia y participación en INTUR

Más de 2.000 personas han participado en el sorteo realizado por el Consistorio

EÑE

Alba de Tormes

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha cerrado su participación en INTUR con una valoración muy positiva, reforzando su estrategia para consolidar a la villa ducal como destino turístico de referencia en Castilla y León. Durante la jornada profesional, el personal técnico de Turismo y el equipo de Gobierno mantuvieron reuniones con turoperadores nacionales e internacionales, generando nuevos contactos y fortaleciendo colaboraciones previas.

En INTUR Viajeros, más de 2.000 personas participaron en el sorteo de un fin de semana en la villa ducal, con alojamiento, pensión completa, entradas con la tarjeta 'AlbaCard' y visita guiada. La ganadora fue Valerie Pueyo, seleccionada mediante papeleta extraída por dos niños.

La integración de Intur con AR-PA Turismo Cultural dio lugar a una feria renovada y dinámica. La gala de los premios ARPA reconoció a la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León, de la que Alba de Tormes forma parte, y premió también a Miguel Ángel González, prior de los carmelitas. La alcaldesa, Concepción Miguélez, destacó que este reconocimiento avala el trabajo conjunto por la conservación del patrimonio y refuerza el compromiso del consistorio con la cultura y la historia.

Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado su intención de participar en 2026, tras constatar un aumento notable de público y la excelente calidad de las consultas recibidas. Por otro lado, la nueva imagen del stand y el eslogan 'Alba eclipsa' recibieron valoración muy positiva, consolidando la tarjeta 'AlbaCard' como producto destacado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cinco capitales de Castilla y León en las que nevará en los próximos días
  2. 2 El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...»
  3. 3 «La ventaja es que siempre he estudiado, sin saberlo, como si estuviera preparando una oposición»
  4. 4 El misterioso y envolvente pueblo de Salamanca escenario de la nueva serie que arrasa en Netflix
  5. 5 «Hay padres desesperados porque sus hijos no van a clase; el grupo 4M de la Policía está a su disposición»
  6. 6 Cambios de alcaldes en una veintena de pueblos por mociones y renuncias
  7. 7 Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante
  8. 8 Jorge Rey ya pone fecha a las nevadas que llegan a varias ciudades de Castilla y León: «Serán de bastante intensidad y cuajarán»
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 17 de noviembre
  10. 10 Repunte de ventas de la luz V16 ante la inminente obligatoriedad: «Los españoles lo dejamos todo para el final»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alba de Tormes valora positivamente su presencia y participación en INTUR

Alba de Tormes valora positivamente su presencia y participación en INTUR