Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El inicio de las obras en la calle del Aire en el centro de Alba de Tormes. EÑE

Alba de Tormes renueva los servicios generales de agua potable y saneamiento de la calle del Aire

La inversión prevista para ejecutar la actuación urbanística supera los 70.000 euros

EÑE

Alba de Tormes

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:22

El Consistorio de Alba de Tormes ha iniciado las obras de renovación de la céntrica calle del Aire. Se trata de una intervención urbanística que se enmarca dentro del Plan Bienal 2024-2025 de la Diputación de Salamanca, con una inversión de más de 70.000 euros financiada conjuntamente por ambas instituciones.

La actuación que ha arrancado en los primeros días del mes de septiembre contempla la sustitución de la red de abastecimiento y alcantarillado de la calle, en la que hay tanto viviendas unifamiliares tradicionales como otras en bloque, así como la pavimentación de la vía, con el objetivo de mejorar las infraestructuras básicas y modernizar la red urbana.

Se ha previsto que se lleve a cabo también la sustitución de una quincena de acometidas domiciliarias dentro de las intervenciones incluidas en esta obra. En la actualidad, la calle mencionada se encontraba pavimentada en hormigón, en mal estado, incluso presenta numerosos baches y oquedades.

Se trata de un vial secundario en el entramado del centro urbano de Alba, muy cerca de la concurrida plaza del Grano y el pulmón verde del parque de El Espolón. Es una calle con poco tránsito peatonal como de vehículos y presenta un desnivel acusado en el tramo final.

El agua potable se tomará en esta intervención, para su puesta al día, de la red general que se conecta en dos puntos para formar una red mallada, en la calle Caídos, ampliándola y dimensionándola para las necesidades del vial.

Por otra parte, los servicios de alcantarillado de aguas fecales se sustituirán ejecutando en ramal que se conectará a la red existente en la calle Caídos. Las aguas pluviales se canalizarán y se conectarán a la red de aguas fecales. También se ha previsto que se lleve a cabo la restauración de la calzada para la circulación de tráfico tras el cierre de las zanjas de la obra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de ambulancia que volcó en Carmelitas tras chocar con otro que iba bebido también tuvo culpa
  2. 2 Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo
  3. 3 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  4. 4 Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima un árbol
  5. 5 Jorge Rey pone en aviso a toda España con lo que llega en los próximos días: «Se empiezan a asomar y son bastante fuertes»
  6. 6 La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
  7. 7 Detenido el autor de los robos acometidos en varios vehículos del parking de la Avenida de Portugal
  8. 8 El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León
  9. 9 Operación contra el narcotráfico en Los Alcaldes: un domicilio registrado, dos detenidos e incautadas distintas drogas y una pistola táser
  10. 10 Encontronazo político en Santa Marta por una carpa en la urbanización Valdelagua

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alba de Tormes renueva los servicios generales de agua potable y saneamiento de la calle del Aire

Alba de Tormes renueva los servicios generales de agua potable y saneamiento de la calle del Aire