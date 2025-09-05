Alba de Tormes renueva los servicios generales de agua potable y saneamiento de la calle del Aire La inversión prevista para ejecutar la actuación urbanística supera los 70.000 euros

El inicio de las obras en la calle del Aire en el centro de Alba de Tormes.

EÑE Alba de Tormes Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:22

El Consistorio de Alba de Tormes ha iniciado las obras de renovación de la céntrica calle del Aire. Se trata de una intervención urbanística que se enmarca dentro del Plan Bienal 2024-2025 de la Diputación de Salamanca, con una inversión de más de 70.000 euros financiada conjuntamente por ambas instituciones.

La actuación que ha arrancado en los primeros días del mes de septiembre contempla la sustitución de la red de abastecimiento y alcantarillado de la calle, en la que hay tanto viviendas unifamiliares tradicionales como otras en bloque, así como la pavimentación de la vía, con el objetivo de mejorar las infraestructuras básicas y modernizar la red urbana.

Se ha previsto que se lleve a cabo también la sustitución de una quincena de acometidas domiciliarias dentro de las intervenciones incluidas en esta obra. En la actualidad, la calle mencionada se encontraba pavimentada en hormigón, en mal estado, incluso presenta numerosos baches y oquedades.

Se trata de un vial secundario en el entramado del centro urbano de Alba, muy cerca de la concurrida plaza del Grano y el pulmón verde del parque de El Espolón. Es una calle con poco tránsito peatonal como de vehículos y presenta un desnivel acusado en el tramo final.

El agua potable se tomará en esta intervención, para su puesta al día, de la red general que se conecta en dos puntos para formar una red mallada, en la calle Caídos, ampliándola y dimensionándola para las necesidades del vial.

Por otra parte, los servicios de alcantarillado de aguas fecales se sustituirán ejecutando en ramal que se conectará a la red existente en la calle Caídos. Las aguas pluviales se canalizarán y se conectarán a la red de aguas fecales. También se ha previsto que se lleve a cabo la restauración de la calzada para la circulación de tráfico tras el cierre de las zanjas de la obra.