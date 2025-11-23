Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Participantes en la cuarta edición del entrenamiento solidario en Alba. EÑE

Alba de Tormes recauda 130 kilos de productos para el Banco de Alimentos

La cuarta edición del entrenamiento solidario ensalza el compromiso activo de los vecinos

EÑE / Francisco Martín

Alba de Tormes

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:34

A pesar de las bajas temperaturas que marcaba el termómetro, los vecinos de Alba de Tormes han vuelto a demostrar este domingo su compromiso social en la IV edición del entrenamiento solidario. La cita, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Escuela Municipal de Atletismo y la actividad 'Alba de Tormes Running', se ha integrado un año más en la campaña de la gran recogida del Banco de Alimentos.

Así, antes del inicio de la actividad han habilitado un punto de recogida en la plaza Mayor, donde han reunido hasta 130 kilos de alimentos, entre ellos legumbres, pasta, leche, aceite y conservas, además de productos de higiene y limpieza, gracias a la generosa participación de vecinos y participantes.

La alcaldesa, Concepción Miguélez; la concejala de Bienestar Social, Lourdes Vaquero; y el entrenador Juan Carlos Hernández han sido los encargados de recibir y organizar las aportaciones. Tras la recogida, los asistentes han podido elegir entre diferentes recorridos y distancias.

Imagen principal - Alba de Tormes recauda 130 kilos de productos para el Banco de Alimentos
Imagen secundaria 1 - Alba de Tormes recauda 130 kilos de productos para el Banco de Alimentos
Imagen secundaria 2 - Alba de Tormes recauda 130 kilos de productos para el Banco de Alimentos

