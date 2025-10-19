Alba de Tormes reafirma su apoyo a las pacientes de cáncer de mama con la donación de 'cojines del corazón' El Consistorio conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con la lectura de un manifiesto

EÑE / Francisco Martín Alba de Tormes Domingo, 19 de octubre 2025, 19:21

Los vecinos de Alba de Tormes se han sumado este 19 de octubre al Día Mundial contra el Cáncer de Mama con un emotivo acto celebrado a las puertas de la Casa Consistorial. La concejala de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que ha destacado la importancia de la detección precoz, la prevención y el apoyo a las personas que enfrentan esta enfermedad.

Durante su intervención, Vaquero ha recordado que el cáncer de mama no solo afecta a quienes lo padecen, sino también a sus familias, amigos y a la comunidad en su conjunto. «Hoy nos reunimos para conmemorar el Día Internacional del Cáncer de Mama, una fecha que nos recuerda la importancia de la detección temprana, la prevención y el apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad. Por ello, insto a cada uno de ustedes a hacerse un chequeo regular, a educarse sobre la autoexploración y a compartir esta información, porque juntos podemos marcar la diferencia», ha señalado.

Además, el Ayuntamiento de Alba de Tormes colabora con la Asociación de Mujeres del municipio en la confección y donación de cojines del corazón, diseñados especialmente para personas operadas de cáncer de mama. Estos cojines, elaborados de forma artesanal, están pensados para aliviar las molestias del postoperatorio, ya que ayudan a mantener una postura adecuada del brazo y a reducir el dolor tras la cirugía.