Alba de Tormes mostrará su oferta turística en INTUR con un stand interactivo y sostenible

La cita se celebrará del 13 al 16 de noviembre en Valladolid

Alba de Tormes

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:21

El Ayuntamiento de Alba de Tormes participará en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR), que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en Valladolid, con el objetivo de dar a conocer todas las posibilidades turísticas que ofrece la villa ducal.

La localidad contará con un stand de 32 metros cuadrados, equipado con soportes digitales e interactivos, que permitirán a los visitantes descubrir de una manera innovadora y atractiva la oferta cultural, patrimonial y gastronómica del municipio.

La presencia de Alba de Tormes en INTUR se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos NextGeneration, lo que refuerza el compromiso del Consistorio con la promoción turística sostenible y la innovación en la difusión de sus recursos.

Además de las presentaciones institucionales, Alba de Tormes participará en el mercado de contratación profesional, que tendrá lugar durante la primera jornada de la feria, facilitando el contacto directo con agencias y operadores del sector.

El Ayuntamiento ha informado también de que los vecinos de Alba de Tormes podrán acceder de forma gratuita a la feria, ya que en la Oficina de Turismo, situada en el Castillo de los Duques de Alba, se repartirán invitaciones hasta agotar existencias.

