Alba de Tormes invierte más de 43.000 euros para la escuela infantil municipal Se ha renovado el suelo de la instalación para que se estrene con el nuevo curso

EÑE Alba de Tormes Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de la villa ducal ha concluido los trabajos de renovación del pavimento de la escuela municipal infantil Villa Alba de Tormes. Con la finalización de estas obras, el alumnado estrenará el nuevo curso con un suelo completamente renovado, así como zócalos de protección y embellecedores en los alfeizares de las ventanas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los más pequeños.

La concejala de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, ha señalado que «estas obras se han ejecutado financiado por una subvención de la Junta de Castilla y León y han supuesto una inversión de 43.300 euros».

A lo largo del pasado curso académico el centro dedicado a atender a los albenses más jóvenes en su primera etapa educativa también realizó diversas actuaciones a fin de reforzar el confort y la seguridad de las instalaciones, entre las que se encontraron la sustitución del toldo en una de las aulas y la reparación de los brazos de los toldos existentes; la incorporación de nuevas tronas en el comedor.

Asimismo, se llevó a cabo la adquisición de una colchoneta para una de las clases, la instalación de una barra estabilizadora, la sustitución del espejo irrompible y la instalación de uno nuevo en otra clase, así como la renovación de las cunas con sus respectivos colchones y protectores.