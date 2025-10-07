Alba de Tormes instala cajas nido de murciélagos para controlar la oruga procesionaria El Ayuntamiento ha impulsado esta iniciativa medio ambiental con el objetivo de controlar de manera natural las poblaciones de oruga procesionaria.

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha instalado varias cajas nido para murciélagos en las zonas verdes de la urbanización El Pinar de Alba con el objetivo de controlar de manera natural las poblaciones de oruga procesionaria.

Según explicó el concejal de Medio Ambiente, Manuel Juanes, «los murciélagos son aliados fundamentales en la lucha contra esta plaga, ya que se alimentan de las polillas adultas, reduciendo así la cantidad de huevos que se depositan en los pinos y cedros, y ayudando a mantener equilibrado el ecosistema urbano».

La oruga procesionaria pasa por diferentes fases a lo largo del año. Durante el verano, los adultos —en forma de mariposa nocturna— se reproducen y ponen sus huevos en las ramas de los árboles. En otoño, las larvas eclosionan y forman los característicos bolsones de seda que las protegen del frío. A finales del invierno, entre febrero y marzo, las orugas descienden en hileras por los troncos y recorren el suelo, desprendiendo pelos urticantes que pueden causar irritaciones y representar un riesgo para personas y mascotas.

La alcaldesa, Concepción Miguélez, recordó la importancia de extremar precauciones durante estos meses: «Se recomienda mantener a las mascotas controladas y evitar el contacto con las hileras de orugas, que buscan tierra mullida para enterrarse y transformarse en pupas, de las que emergerán nuevas mariposas en verano».

Los expertos aconsejan fomentar la presencia de depredadores naturales como medida de control ecológico. En este sentido, la instalación de refugios para murciélagos no solo contribuye a reducir las polillas adultas de la procesionaria, sino también a disminuir otras especies de insectos, como mosquitos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal de gestión sostenible de los espacios verdes, que combina acciones preventivas con la promoción de la biodiversidad y el equilibrio natural del entorno.