Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario del Ayuntamiento de Alba instalando una de las cajas nido. EÑE

Alba de Tormes instala cajas nido de murciélagos para controlar la oruga procesionaria

El Ayuntamiento ha impulsado esta iniciativa medio ambiental con el objetivo de controlar de manera natural las poblaciones de oruga procesionaria.

EÑE

Alba de Tormes

Martes, 7 de octubre 2025, 12:58

Comenta

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha instalado varias cajas nido para murciélagos en las zonas verdes de la urbanización El Pinar de Alba con el objetivo de controlar de manera natural las poblaciones de oruga procesionaria.

Según explicó el concejal de Medio Ambiente, Manuel Juanes, «los murciélagos son aliados fundamentales en la lucha contra esta plaga, ya que se alimentan de las polillas adultas, reduciendo así la cantidad de huevos que se depositan en los pinos y cedros, y ayudando a mantener equilibrado el ecosistema urbano».

La oruga procesionaria pasa por diferentes fases a lo largo del año. Durante el verano, los adultos —en forma de mariposa nocturna— se reproducen y ponen sus huevos en las ramas de los árboles. En otoño, las larvas eclosionan y forman los característicos bolsones de seda que las protegen del frío. A finales del invierno, entre febrero y marzo, las orugas descienden en hileras por los troncos y recorren el suelo, desprendiendo pelos urticantes que pueden causar irritaciones y representar un riesgo para personas y mascotas.

La alcaldesa, Concepción Miguélez, recordó la importancia de extremar precauciones durante estos meses: «Se recomienda mantener a las mascotas controladas y evitar el contacto con las hileras de orugas, que buscan tierra mullida para enterrarse y transformarse en pupas, de las que emergerán nuevas mariposas en verano».

Los expertos aconsejan fomentar la presencia de depredadores naturales como medida de control ecológico. En este sentido, la instalación de refugios para murciélagos no solo contribuye a reducir las polillas adultas de la procesionaria, sino también a disminuir otras especies de insectos, como mosquitos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal de gestión sostenible de los espacios verdes, que combina acciones preventivas con la promoción de la biodiversidad y el equilibrio natural del entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  2. 2 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  3. 3 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  4. 4 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  5. 5 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  6. 6 Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza
  7. 7 Roban al juvenil de Unionistas en los vestuarios del Reina Sofía: «Cuando volvieron se encontraron todo abierto»
  8. 8 «No quiero que me llamen súper mamá, cualquiera lucharía para que su hijo tuviera una vida digna»
  9. 9 «Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa»
  10. 10 Una discusión durante la partida desencadenó la agresión a tiros a una pareja en la calle Moriscos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alba de Tormes instala cajas nido de murciélagos para controlar la oruga procesionaria

Alba de Tormes instala cajas nido de murciélagos para controlar la oruga procesionaria