Alba de Tormes inicia la reposición de luminarias en diversos puntos de la localidad

EÑE Alba de Tormes Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha comenzado con la reposición de luminarias en varias calles y espacios públicos de la localidad que no fueron contempladas en el plan DUS 5000, un proyecto que permitió la renovación de más de 1.600 luminarias mediante los fondos europeos NextGeneration.

Las nuevas luminarias han sido instaladas en puntos clave del municipio como la calle Edades del Hombre, la Subida al Torreón, el parque de Torrejón de Alba, la báscula de la carretera de Peñaranda, el edificio de FP en la calle Sol Alta, la estación de autobuses en la avenida Juan Pablo II, la cuesta del Castillo y el cementerio. Esta actuación se lleva a cabo en el marco del Plan de Optimización Energética (POE) de la Diputación de Salamanca, que ha permitido al Ayuntamiento renovar diversas instalaciones e iluminar zonas que previamente no estaban incluidas en los proyectos de modernización.

La inversión total destinada a estos trabajos asciende a más de 12.000 euros. El objetivo es actualizar el sistema de alumbrado con tecnología más eficiente, lo que contribuirá no solo al ahorro energético, sino también a la sostenibilidad del municipio. Con esta reposición, el Ayuntamiento continúa su esfuerzo por mejorar la infraestructura urbana y garantizar un entorno más seguro y moderno para los vecinos de Alba de Tormes.