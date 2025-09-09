Alba de Tormes impulsa su tradición alfarera con cursos gratuitos de cerámica

EÑE Alba de Tormes Martes, 9 de septiembre 2025, 18:05 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha puesto en marcha una nueva propuesta cultural y formativa vinculada a la tradición alfarera. Se trata de cursos gratuitos de cerámica que se imparten en el Museo de Alfarería por Tomás Pérez, durante el mes de septiembre, y están dirigidos tanto a personas adultas como a niños y niñas de entre 8 y 14 años.

En este sentido, las sesiones se desarrollan en horario de tarde, de 16 a 19 horas, distribuidas en dos grupos. Los adultos participan los lunes y miércoles, mientras que los más jóvenes acuden los martes y jueves. Cada taller tiene una duración de 24 horas, repartidas en diferentes jornadas, y las plazas son limitadas, asignándose por orden de inscripción en el Ayuntamiento.

La actividad forma parte del proyecto 'Ceramitur', financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es impulsar el patrimonio cerámico como recurso turístico, integrando a municipios con tradición alfarera en una estrategia común cuyo eje central es la Ruta de la Cerámica.

La alcaldesa, Concepción Miguélez, ha puesto en valor la iniciativa: «Estos cursos suponen una oportunidad para acercar la identidad alfarera de nuestro municipio tanto a la infancia como a la población adulta y a quienes nos visiten». «El proyecto Ceramitur está contribuyendo, además, a la mejora de nuestro Museo de Alfarería, con el objetivo de hacerlo más accesible y convertirlo en un espacio de referencia en la difusión de la tradición alfarera», ha matizado.