Primeros participantes en los cursos de cerámica en Alba. EÑE

Alba de Tormes impulsa su tradición alfarera con cursos gratuitos de cerámica

Las actividades, dirigidas por Tomás Pérez, están incluidas en el proyecto 'Ceramitur'

EÑE

Alba de Tormes

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:05

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha puesto en marcha una nueva propuesta cultural y formativa vinculada a la tradición alfarera. Se trata de cursos gratuitos de cerámica que se imparten en el Museo de Alfarería por Tomás Pérez, durante el mes de septiembre, y están dirigidos tanto a personas adultas como a niños y niñas de entre 8 y 14 años.

En este sentido, las sesiones se desarrollan en horario de tarde, de 16 a 19 horas, distribuidas en dos grupos. Los adultos participan los lunes y miércoles, mientras que los más jóvenes acuden los martes y jueves. Cada taller tiene una duración de 24 horas, repartidas en diferentes jornadas, y las plazas son limitadas, asignándose por orden de inscripción en el Ayuntamiento.

La actividad forma parte del proyecto 'Ceramitur', financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es impulsar el patrimonio cerámico como recurso turístico, integrando a municipios con tradición alfarera en una estrategia común cuyo eje central es la Ruta de la Cerámica.

La alcaldesa, Concepción Miguélez, ha puesto en valor la iniciativa: «Estos cursos suponen una oportunidad para acercar la identidad alfarera de nuestro municipio tanto a la infancia como a la población adulta y a quienes nos visiten». «El proyecto Ceramitur está contribuyendo, además, a la mejora de nuestro Museo de Alfarería, con el objetivo de hacerlo más accesible y convertirlo en un espacio de referencia en la difusión de la tradición alfarera», ha matizado.

