Alba de Tormes destinará 163.000 euros para mejorar las calles de sus pedanías Los trabajos se llevarán a cabo en Torrejón de Alba y Palomares de Alba

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha adjudicado las obras de urbanización previstas en varias calles de las pedanías de Palomares de Alba y Torrejón de Alba, dentro de su plan de mejora de infraestructuras urbanas. En este sentido, estas actuaciones buscan renovar servicios básicos, reforzar la accesibilidad y mejorar la calidad del entorno urbano en los núcleos de población que dependen de la villa.

En concreto, en Palomares de Alba, la intervención se llevará a cabo en la calle Fuente Primera, donde se invertirá un total de 70.369 euros, financiación procedente del Fondo de Cooperación Económica Local de la Junta de Castilla y León. De este modo, los trabajos permitirán actualizar pavimentos, servicios y condiciones de tránsito en una vía que soporta un uso cotidiano por parte de los vecinos.

Por su parte, en Torrejón de Alba se actuará en las calles Paz y Larga. En este caso, la inversión asciende a 92.636 euros, aportados por el Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento de Alba de Tormes.

Estas obras facilitarán un entorno más ordenado, seguro y funcional, adaptado a las necesidades actuales del tráfico y del uso peatonal.

El concejal de Urbanismo, José García, ha destacado que estas adjudicaciones «responden al compromiso del Ayuntamiento con la mejora progresiva de las infraestructuras locales, tanto en la villa como en las pedanías». Asimismo, «las obras garantizan servicios adecuados y espacios públicos más seguros y operativos para la ciudadanía», explicó García.