Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general de Amatos de Alba. EÑE

Alba de Tormes declara el agua no apta para consumo en una de sus pedanías por exceso de arsénico

El núcleo afectado es Amatos de Alba, donde residen 21 vecinos

EÑE

Alba de Tormes

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:40

Comenta

El agua de la red pública de abastecimiento de Amatos de Alba, pedanía de Alba de Tormes, ha sido declarada no apta para el consumo humano tras detectarse un exceso de arsénico por encima del valor máximo permitido. El arsénico que se ha detectado en el agua de esta pedanía de la villa ducal es de 23 mg/l cuando la normativa contempla como límite 10 mg/l. El agua, por tanto, no se puede utilizar para beber ni cocinar, pero sí puede emplearse para usos que no impliquen ingestión, como lavado de ropa, higiene personal o limpieza.

Ante esta situación, la empresa concesionaria del servicio ha puesto en servicio un suministro alternativo para la veintena de vecinos que residen en esta pedanía albense, que por volumen de residentes es la cuarta de los cinco núcleos de población del municipio. En este sentido, ha colocado un depósito portátil con 2.000 litros de agua en la calle Menéndez Pidal, disponible en horario abierto para que los habitantes puedan abastecerse en cualquier momento.

«En Amatos de Alba residen actualmente 21 vecinos y desde el primer momento hemos querido garantizar que ninguno de ellos se quede sin acceso a agua potable. Por eso se instaló de inmediato este depósito de uso libre para todos los residentes», ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, José García. Además, ha detallado que la incidencia tiene su origen en un problema en el sistema de tratamiento: «Es necesario sustituir las resinas de la potabilizadora, que son fundamentales para asegurar que el agua salga correctamente filtrada y en condiciones óptimas para el consumo. Los técnicos estiman que estos trabajos pueden prolongarse entre siete y diez días».

De esta forma, el Ayuntamiento de Alba de Tormes y la empresa concesionaria del servicio están trabajando de manera coordinada para solventar de forma técnica esta incidencia en el menor plazo posible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a Salamanca
  2. 2 La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas
  3. 3 La reina Letizia reclama «cambiar la mentalidad» para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad
  4. 4 Oposiciones de secundaria en 2026: confirmadas las plazas por especialidades y las provincias de examen
  5. 5

    Regino, el jubilado que da cobijo a los toreros
  6. 6 Salamanca registra la primera nevada del otoño en una noche gélida, con casi -6ºC en una de sus estaciones
  7. 7 Una mujer herida tras colisionar una furgoneta y un coche en el Paseo de la Estación
  8. 8 Dos septuagenarios heridos en una colisión múltiple en el Polígono de Los Villares
  9. 9 El difícil control de la peste porcina africana en la dehesa
  10. 10 Locura total: el Perfumerías Avenida logra una victoria para el recuerdo frente al Valencia BC (58-57)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alba de Tormes declara el agua no apta para consumo en una de sus pedanías por exceso de arsénico

Alba de Tormes declara el agua no apta para consumo en una de sus pedanías por exceso de arsénico