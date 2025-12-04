Alba de Tormes declara el agua no apta para consumo en una de sus pedanías por exceso de arsénico El núcleo afectado es Amatos de Alba, donde residen 21 vecinos

El agua de la red pública de abastecimiento de Amatos de Alba, pedanía de Alba de Tormes, ha sido declarada no apta para el consumo humano tras detectarse un exceso de arsénico por encima del valor máximo permitido. El arsénico que se ha detectado en el agua de esta pedanía de la villa ducal es de 23 mg/l cuando la normativa contempla como límite 10 mg/l. El agua, por tanto, no se puede utilizar para beber ni cocinar, pero sí puede emplearse para usos que no impliquen ingestión, como lavado de ropa, higiene personal o limpieza.

Ante esta situación, la empresa concesionaria del servicio ha puesto en servicio un suministro alternativo para la veintena de vecinos que residen en esta pedanía albense, que por volumen de residentes es la cuarta de los cinco núcleos de población del municipio. En este sentido, ha colocado un depósito portátil con 2.000 litros de agua en la calle Menéndez Pidal, disponible en horario abierto para que los habitantes puedan abastecerse en cualquier momento.

«En Amatos de Alba residen actualmente 21 vecinos y desde el primer momento hemos querido garantizar que ninguno de ellos se quede sin acceso a agua potable. Por eso se instaló de inmediato este depósito de uso libre para todos los residentes», ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, José García. Además, ha detallado que la incidencia tiene su origen en un problema en el sistema de tratamiento: «Es necesario sustituir las resinas de la potabilizadora, que son fundamentales para asegurar que el agua salga correctamente filtrada y en condiciones óptimas para el consumo. Los técnicos estiman que estos trabajos pueden prolongarse entre siete y diez días».

De esta forma, el Ayuntamiento de Alba de Tormes y la empresa concesionaria del servicio están trabajando de manera coordinada para solventar de forma técnica esta incidencia en el menor plazo posible.