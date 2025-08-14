Alba de Tormes apuesta por los encierros y la final del bolsín taurino en las fiestas de la Transverberación Las citas se desarrollarán del 23 al 27 de agosto

El Ayuntamiento de Alba de Tormes y la Asociación Cultural Taurina '15 de Octubre', con el apoyo de la Diputación de Salamanca, han presentado el cartel oficial de la final del VIII Bolsín Taurino «Botijo de Filigrana» y del conjunto de festejos taurinos programados dentro de las fiestas de la Transverberación de Santa Teresa, que se desarrollarán del 23 al 27.

Entre las actividades destacadas, los encierros y capeas se consolidan como una de las propuestas más esperadas por el público. En este sentido, el domingo 24, a las 9:00 horas, tendrá lugar un encierro urbano por las calles Zamora, San Francisco, Peñaranda, Beltrana, Curva Sur, Norte y entrada en la plaza de Toros, donde continuará la jornada con una capea a partir de las 9:15 horas. Además, el martes 26, se celebrará un encierro nocturno con vaquillas a las 22:00 horas, seguido de otra capea a las 22:15 horas.

Los festejos incluirán también la final del Bolsín Taurino, el sábado 23 a las 18:00 horas, con la participación de cuatro jóvenes finalistas y reses de reconocidas ganaderías. En esta edición, los finalistas son Diego Mateos, Hugo de Juana, Juan Manuel Vidal Cancela y Noel García Sánchez, con Manuel Cordero Sánchez «Gitano Rey» como reserva. Asimismo, en la final se lidiarán reses de José Enrique Fraile de Valdefresno, Juan Luis Fraile, El Gustal de Campocerrado y María Cascón.