Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cierre de los programas mixtos de formación y empleo en Alba. EÑE

Alba de Tormes adecenta el Hogar del Jubilado y suma nuevos murales

Los trabajos han sido realizados por los 16 alumnos de los programas de formación y empleo

EÑE

Alba de Tormes

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

La rehabilitación del Hogar del Jubilado ha sido una de las principales actuaciones realizadas en el marco de los programas mixtos de formación y empleo 'Pinecoal' y 'Albsocal', que han finalizado tras nueve meses de actividad en Alba de Tormes. Estos programas, impulsados por el Ayuntamiento de la villa ducal y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), han permitido a 16 personas de la localidad obtener formación teórico práctica mientras contribuían a la mejora de espacios municipales.

En este sentido, el programa 'Pinecoal', centrado en trabajos de pintura, no solo ha rehabilitado el Hogar del Jubilado, sino que también ha dejado su huella en el CEIP Santa Teresa y en la Casa Molino. Además, se han realizado murales decorativos en La Dehesa y mejorado la señalización viaria en varias calles del municipio, como Cuatropea, Barco y Pizarro.

Por su parte, el programa 'Albsocal', orientado a labores de edificación, ha ejecutado la construcción de un aseo en los vestuarios de Protección Civil y la adecuación de un terreno en la calle Castillo para la creación de un nuevo almacén municipal.

Ambos programas han contado con la participación de ocho personas en cada acción, además de una coordinadora y un docente que han guiado el proceso formativo. Las clases teóricas se han impartido en la Casa Molino, donde los participantes han obtenido los certificados de profesionalidad correspondientes.

Con una inversión conjunta de más de 373.000 euros, los programas no solo han permitido mejorar infraestructuras públicas, sino que también han favorecido la empleabilidad de los participantes.

En la clausura de los programas, la alcaldesa Concepción Miguélez ha destacado el esfuerzo y la dedicación de los participantes, agradeciendo su contribución a la mejora de los espacios que todos disfrutan. «Debéis estar orgullosos del trabajo realizado, además de haber adquirido cualificación profesional, habéis mejorado los espacios públicos de la localidad», ha afirmado. También estuvo presente en el acto la gerente del Ecyl, María Reyes Gallego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  2. 2 Chicote desvela como vivió el apagón en Salamanca: «Me acordaré toda la vida de que una señora me dijo...»
  3. 3 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  4. 4 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
  5. 5 La válvula de la olla, posible origen del estruendo que alarmó a Van Dyck
  6. 6 Detenido tras conducir en dirección contraria, huir de los agentes, subirse a la acera y escapar a pie
  7. 7 Sigue en directo el encendido del árbol de Navidad de la Plaza Mayor
  8. 8 Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas
  9. 9 Heridas dos mujeres tras ser atropelladas en El Encinar y en Encinas de Abajo
  10. 10 Viodeomappings de la Plaza Mayor y el Patio Chico: cuándo son los pases

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alba de Tormes adecenta el Hogar del Jubilado y suma nuevos murales

Alba de Tormes adecenta el Hogar del Jubilado y suma nuevos murales