Alba de Tormes adecenta el Hogar del Jubilado y suma nuevos murales Los trabajos han sido realizados por los 16 alumnos de los programas de formación y empleo

EÑE Alba de Tormes Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:47

La rehabilitación del Hogar del Jubilado ha sido una de las principales actuaciones realizadas en el marco de los programas mixtos de formación y empleo 'Pinecoal' y 'Albsocal', que han finalizado tras nueve meses de actividad en Alba de Tormes. Estos programas, impulsados por el Ayuntamiento de la villa ducal y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), han permitido a 16 personas de la localidad obtener formación teórico práctica mientras contribuían a la mejora de espacios municipales.

En este sentido, el programa 'Pinecoal', centrado en trabajos de pintura, no solo ha rehabilitado el Hogar del Jubilado, sino que también ha dejado su huella en el CEIP Santa Teresa y en la Casa Molino. Además, se han realizado murales decorativos en La Dehesa y mejorado la señalización viaria en varias calles del municipio, como Cuatropea, Barco y Pizarro.

Por su parte, el programa 'Albsocal', orientado a labores de edificación, ha ejecutado la construcción de un aseo en los vestuarios de Protección Civil y la adecuación de un terreno en la calle Castillo para la creación de un nuevo almacén municipal.

Ambos programas han contado con la participación de ocho personas en cada acción, además de una coordinadora y un docente que han guiado el proceso formativo. Las clases teóricas se han impartido en la Casa Molino, donde los participantes han obtenido los certificados de profesionalidad correspondientes.

Con una inversión conjunta de más de 373.000 euros, los programas no solo han permitido mejorar infraestructuras públicas, sino que también han favorecido la empleabilidad de los participantes.

En la clausura de los programas, la alcaldesa Concepción Miguélez ha destacado el esfuerzo y la dedicación de los participantes, agradeciendo su contribución a la mejora de los espacios que todos disfrutan. «Debéis estar orgullosos del trabajo realizado, además de haber adquirido cualificación profesional, habéis mejorado los espacios públicos de la localidad», ha afirmado. También estuvo presente en el acto la gerente del Ecyl, María Reyes Gallego.