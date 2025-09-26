Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Trabajadores durante las labores de pavimentación en la calle del Aire. EÑE

Alba de Tormes actualiza la imagen de la calle del Aire con una inversión de 70.000 euros

El Consistorio ha renovado la red de abastecimiento, alcantarillado y asfaltado

EÑE

Alba de Tormes

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:51

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha concluido las obras de renovación de la calle del Aire, tras finalizar los trabajos de asfaltado. Esta intervención forma parte del Plan Bienal 2024-2025 impulsado por la Diputación de Salamanca, con una inversión conjunta de 70.180 euros.

En este sentido, las obras han incluido la completa sustitución de la red de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado, además de la pavimentación integral de la vía. El objetivo principal ha sido modernizar las infraestructuras básicas y mejorar la calidad de la red urbana, que se encontraba en un estado deficiente.

Antes de la intervención, la calle del Aire estaba pavimentada con hormigón en mal estado, con numerosos baches y oquedades que dificultaban el tránsito. Este vial, de carácter secundario, se ubica en el centro urbano de Alba, muy cerca de la concurrida plaza del Grano y del parque de El Espolón.

En la renovación, el suministro de agua se ha actualizado tomando la red general desde la calle Caídos, ampliándola y adaptándola a las necesidades actuales mediante una red mallada. Por su parte, la red de aguas residuales ha sido sustituida mediante un nuevo ramal que conecta con la existente en la misma calle. El Consistorio agradece la comprensión de los vecinos durante se han desarrollado de los trabajos.

