Las pasadas 'Olimpiadas CYL Digital' en Alba, que se celebraron en julio. EÑE

Alba de Tormes acogerá en septiembre las 'Olimpiadas CYL Digital' para jóvenes

El evento, dirigido a personas de entre 7 y 16 años, tendrá lugar los días 2 y 3 en la Casa Molino

EÑE

Alba de Tormes

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:29

La localidad de Alba de Tormes volverá a ser sede de las 'Olimpiadas CYL Digital', una iniciativa gratuita dirigida a jóvenes de entre 7 y 16 años que busca acercar la tecnología de forma práctica, inclusiva y divertida. La actividad, que se desarrollará durante el 2 y 3 de septiembre, combina tecnología, deporte y trabajo en equipo, todo en un entorno dinámico y creativo.

En este sentido, el evento impulsado por CYL Digital en colaboración con el Consistorio se celebrará en las instalaciones de la Casa Molino, centro asociado al programa, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Esta edición priorizará la participación de quienes no hayan asistido a la convocatoria de julio, aunque aquellos que deseen repetir podrán inscribirse si quedan plazas disponibles.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse llamando al 900 90 97 52, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00; o escribiendo al correo 'ayuda@cyldigital.es'.

Durante las jornadas formativas, los participantes tendrán la oportunidad de diseñar e imprimir sus propias medallas personalizadas en 3D, crear escudos de equipo mediante la herramienta 'Canva' y competir en retos tecnológicos utilizando kits 'Makey Makey', como carreras con sensores o competiciones de tiro digital.

