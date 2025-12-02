Alba de Tormes abre la inscripción para participar en el belén viviente El Consistorio propone diferentes actividades como los concursos de escaparates o el torneo de fúbtol 3 contra 3

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto los plazos de inscripción para participar en las actividades y concursos organizados con motivo de la Navidad. Entre las propuestas destaca el belén viviente, que se celebrará durante la jornada del 28 de diciembre, y al que pueden sumarse todas las personas interesadas inscribiéndose previamente en el Consistorio.

También se encuentran abiertas las inscripciones para el concurso de escaparates y balcones, que ofrece importantes premios a los participantes, así como para otros concursos tradicionales como el de postales navideñas dirigido a escolares. Los aficionados al deporte podrán apuntarse al torneo de fútbol sala 3 contra 3, que tendrá lugar en el pabellón municipal.

Paralelamente, la ludoteca de Navidad ofrecerá a los más pequeños actividades lúdicas y educativas durante las vacaciones escolares, garantizando diversión y aprendizaje.