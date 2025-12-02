Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Belén viviente en Alba de Tormes durante el año pasado. EÑE

Alba de Tormes abre la inscripción para participar en el belén viviente

El Consistorio propone diferentes actividades como los concursos de escaparates o el torneo de fúbtol 3 contra 3

EÑE

Alba de Tormes

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:12

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto los plazos de inscripción para participar en las actividades y concursos organizados con motivo de la Navidad. Entre las propuestas destaca el belén viviente, que se celebrará durante la jornada del 28 de diciembre, y al que pueden sumarse todas las personas interesadas inscribiéndose previamente en el Consistorio.

También se encuentran abiertas las inscripciones para el concurso de escaparates y balcones, que ofrece importantes premios a los participantes, así como para otros concursos tradicionales como el de postales navideñas dirigido a escolares. Los aficionados al deporte podrán apuntarse al torneo de fútbol sala 3 contra 3, que tendrá lugar en el pabellón municipal.

Paralelamente, la ludoteca de Navidad ofrecerá a los más pequeños actividades lúdicas y educativas durante las vacaciones escolares, garantizando diversión y aprendizaje.

