Alba estrenará un árbol de Navidad hecho con material reciclado El Ayuntamiento ha presentado una nutrida programación para estas fechas que incluyen espectáculos, citas tradicionales como el pregón o la cabalgata de Reyes

EÑE Alba de Tormes Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:27

El Ayuntamiento de Alba de Tormes presenta su programación principal de Navidad, una propuesta que combina tradición, cultura, participación ciudadana y actividades para todas las edades. Este año, como novedad, el árbol navideño se ubicará en la Plaza de la Moncloa y estará decorado con adornos elaborados con materiales reciclados por la propia ciudadanía.

El programa previsto incluirá la apertura del Buzón Real en el hall del Ayuntamiento, actividades familiares y cuentacuentos en la Biblioteca Municipal José Sánchez Rojas, y diversas jornadas de puertas abiertas en espacios como el Castillo de los Duques de Alba y el Museo de Alfarería o visitas a la próxima exposición «San Juan de la Cruz. Esperanza de Alto Vuelo».

También se celebrarán audiciones de la Escuela de Música, el pregón navideño a cargo de las MM Isabeles, el tradicional concierto de la Banda de Música y espectáculos para el público infantil y familiar en el Teatro de la Villa. La programación se completará con el Torneo 3 contra 3, la Papanoelada motera y la llegada de Victoriano Sierra como es tradicional el día de Nochebuena, el Belén viviente, la celebración de las Uvas de la Suerte, el concierto del Coro de Mujeres Kyria y la Cabalgata de los Reyes Magos, que finalizará con su recepción en el Teatro de la Villa.

De forma paralela, estarán en marcha el alumbrado navideño, el photocall y el buzón del Edificio Multiusos, el reto Marco Topo Navidad, la Ludoeducateca y los concursos de escaparates, balcones y postales navideñas. Además, podrán visitarse los belenes instalados en distintos puntos de la localidad. Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes invita a toda la ciudadanía «a disfrutar de este programa diseñado para vivir la cultura, la convivencia y el espíritu festivo que caracterizan estas fechas en Alba de Tormes».