La edil Lourdes Vaquero junto a la alcaldesa de Alba, Concepción Miguélez. EÑE

Alba estrenará un árbol de Navidad hecho con material reciclado

El Ayuntamiento ha presentado una nutrida programación para estas fechas que incluyen espectáculos, citas tradicionales como el pregón o la cabalgata de Reyes

EÑE

Alba de Tormes

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:27

El Ayuntamiento de Alba de Tormes presenta su programación principal de Navidad, una propuesta que combina tradición, cultura, participación ciudadana y actividades para todas las edades. Este año, como novedad, el árbol navideño se ubicará en la Plaza de la Moncloa y estará decorado con adornos elaborados con materiales reciclados por la propia ciudadanía.

El programa previsto incluirá la apertura del Buzón Real en el hall del Ayuntamiento, actividades familiares y cuentacuentos en la Biblioteca Municipal José Sánchez Rojas, y diversas jornadas de puertas abiertas en espacios como el Castillo de los Duques de Alba y el Museo de Alfarería o visitas a la próxima exposición «San Juan de la Cruz. Esperanza de Alto Vuelo».

También se celebrarán audiciones de la Escuela de Música, el pregón navideño a cargo de las MM Isabeles, el tradicional concierto de la Banda de Música y espectáculos para el público infantil y familiar en el Teatro de la Villa. La programación se completará con el Torneo 3 contra 3, la Papanoelada motera y la llegada de Victoriano Sierra como es tradicional el día de Nochebuena, el Belén viviente, la celebración de las Uvas de la Suerte, el concierto del Coro de Mujeres Kyria y la Cabalgata de los Reyes Magos, que finalizará con su recepción en el Teatro de la Villa.

De forma paralela, estarán en marcha el alumbrado navideño, el photocall y el buzón del Edificio Multiusos, el reto Marco Topo Navidad, la Ludoeducateca y los concursos de escaparates, balcones y postales navideñas. Además, podrán visitarse los belenes instalados en distintos puntos de la localidad. Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes invita a toda la ciudadanía «a disfrutar de este programa diseñado para vivir la cultura, la convivencia y el espíritu festivo que caracterizan estas fechas en Alba de Tormes».

