Alba divulgará en Naturcyl su observatorio astronómico y el Camino de Mariposas La villa ducal busca crecer en el número de visitantes por sus atractivos de Naturaleza

Jueves, 4 de septiembre 2025

La villa ducal participará en Naturcyl, la feria de turismo de naturaleza de Castilla y León que abrirá sus puertas del 19 al 21 de este mes en Segovia, con el objetivo de dar a conocer su riqueza natural y las actuaciones impulsadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con Fondos Next Generation en Alba de Tormes.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el Observatorio Astronómico de Otero, recientemente reconocido como Parque Estelar Starlight, que sitúa a la localidad como referente en la observación del cielo nocturno en la provincia. Junto a él, el observatorio de aves de la Laguna del Tormes y el Camino de las Mariposas ofrecen nuevas propuestas para el disfrute y la interpretación del entorno natural.

Estas actuaciones, junto a otros proyectos en marcha, contribuyen a reforzar la identidad de Alba de Tormes como un destino sostenible, abierto a la divulgación científica, el turismo familiar y la puesta en valor de un patrimonio natural de gran relevancia.

Asimismo, el viernes 19, técnicos municipales de turismo participarán en el mercado de contratación, un espacio de encuentro con touroperadores nacionales e internacionales, donde presentarán el patrimonio natural y turístico de la villa ducal, reforzando así la proyección de Alba de Tormes como destino de referencia.