Alba celebrará el Día de las Bibliotecas con un homenaje a José Sánchez Rojas Conmemorará el 150 aniversario del ilustre escritor de la villa ducal

Uno de los talleres que se desarrollan en la biblioteca Sánchez Rojas en Alba de Tormes.

EÑE Alba de Tormes Martes, 7 de octubre 2025, 12:20 Comenta Compartir

Alba de Tormes conmemorará el próximo 24 de octubre el Día de las Bibliotecas, bajo el lema de este año: «Contra la desinformación: bibliotecas». La jornada tiene como objetivo destacar el papel fundamental que desempeñan las bibliotecas como espacios que combaten la desinformación, apoyando a las personas usuarias en la búsqueda de información veraz a través de fuentes fiables y contrastadas.

La celebración tendrá lugar a partir de las 16:30 horas con la presentación de las obras completas en soporte digital de José Sánchez Rojas, recopiladas por Gerardo Nieto Arias y Jesús María García García. Los autores realizarán un recorrido por la vida y obra del escritor albense, con especial atención a sus artículos sobre Alba de Tormes, y se leerán fragmentos seleccionados de su obra.

A continuación, a las 18:30 horas, dará comienzo la actividad del cuentacuentos de los viernes, dirigido a los niños de segundo y tercero de infantil y primero de primaria. Este día, los cuentos seleccionados estarán centrados en la lectura, los libros y las bibliotecas, fomentando entre los más pequeños el gusto por la literatura y la importancia de los espacios de lectura.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Alba de Tormes busca poner en valor el papel de las bibliotecas, «que son el motor cultural y espacio de referencia de los municipios como es el caso de nuestra biblioteca municipal que acoge además de los servicios habituales otros proyectos para la comunidad», ha afirmado Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes.

La biblioteca pública municipal José Sánchez Rojas está situada en el nuevo edificio multiusos. En la actualidad cuenta con un fondo bibliográfico de 11.956 libros, sin contar revistas y 1.280 usuarios y usuarias, 856 personas adultas y 421 menores.