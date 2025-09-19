Alba abre las inscripciones para la exitosa «En forma con cultura» y otras actividades Esta actividad ahora muy asentada, se puso en marcha en la etapa del COVID

El Ayuntamiento de la villaducal ha abierto el plazo de inscripción para el programa gratuito «En forma con cultura», que dará comienzo el próximo 29 de octubre, y también para la disciplina «Iniciación a la carrera», cuya primera sesión se celebrará el 25 de septiembre.

El programa «En forma con cultura», que se viene desarrollando en la localidad desde la época del COVID, combina la práctica de gimnasia de mantenimiento con el contacto directo con la naturaleza y el patrimonio histórico de Alba de Tormes.

Dependiendo del clima y de las actividades culturales programadas en la localidad, las clases se desarrollan en distintos puntos de la villa, como el pabellón municipal, el parque de El Espolón, el castillo de los duques de Alba o las playas.

En ocasiones, se aprovechan espacios monumentales y culturales para realizar ejercicios o visitas guiadas, como claustros conventuales o exposiciones temporales. Este año tendrá lugar los lunes y los jueves, a las 11 horas.

Por su parte, el programa de «Iniciación a la carrera» está orientado a fomentar la actividad física y la práctica deportiva entre la ciudadanía, con especial atención a quienes se inician en esta disciplina. Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Alba de Tormes busca promover la salud, la cultura y la conexión con el entorno natural de la localidad, consolidando la combinación de deporte y patrimonio que caracteriza a estos programas.

Los interesados pueden formalizar su inscripción en los canales habituales del Ayuntamiento y, en el caso de «Iniciación a la carrera» acudiendo al pabellón municipal.