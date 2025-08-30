Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Visita a una bodega en Macotera. J.H.

Ajedrez, visita a bodegas y estreno de ofrenda floral a la Virgen de Macotera

La Asociación 'Me Permito' pondrá en marcha estas iniciativas en las próximas fiestas

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Macotera

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:15

La Asociación 'Me Permito' de Macotera ha confirmado la organización de tres iniciativas con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de la Encina.

Por primera vez se hará una ofrenda floral desde la ermita hasta la iglesia parroquial el 7 de septiembre a las 20:00 horas en la que colaborará el grupo Adobe Dulzaineros. Las personas interesadas en participar podrán encargar los ramos para la ofrenda a la Virgen de la Encina antes del miércoles, 3 de septiembre.

Junto a la Asociación de Ajedrez Mundy de Peñaranda y con la colaboración del Ayuntamiento de Macotera organizarán el II Campeonato de Ajedrez 'Virgen de la Encina' en la Plaza Mayor el 7 de septiembre a las 17:00 horas. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta una hora antes del inicio del campeonato.

El sábado 6 de septiembre se hará la tercera visita a las bodegas macoteranas con inicio en la Plaza Mayor.

Las personas que se apunten a esta iniciativa podrán conocer la bodega de Capucho y Sacristana, la bodega de Melchor Fachenda y la de Calderas. En cada bodega degustarán embutido, queso y vino de la tierra. Los propietarios de estas construcciones subterráneas se encargaran de mostrarlas y dar a conocer su historia así como anécdotas y otras curiosidades.

