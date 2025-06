Sin agua potable en pleno Corpus Christi en La Fuente de San Esteban

S. Dorado La Fuente de San Esteban Sábado, 21 de junio 2025, 16:27 | Actualizado 19:11h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban informaba hace unas horas de la declaración de agua no apta para consumo humano por un problema de altos niveles de turbidez, una situación que llega en el peor momento: en plenas fiestas del Corpus Christi.

Desde el primer momento el Consistorio solicitó a la Diputación de Salamanca un camión cisterna, el cual ya está disponible en el pabellón municipal Álvaro de Arriba, en las instalaciones deportivas de la calle Lindón Gordo, 1, junto a las piscinas municipales. Actualmente la localidad dispone de dos camiones cisterna de 2.000 litros cada uno.

“Sabíamos que se estaba arrastrando agua, y ahora la turbidez ya era muy alta”, explica el alcalde de la Fuente de San Esteban, Luis Gonzaga. Todo se remonta al día del apagón, cuando se averió la bomba de sondeo. “Andaban pendientes de una grúa para sacarla sin romperla, por lo que conectamos con Cabeza de Horno. En todos estos años nunca habíamos conectado, por lo que la tierra que tenían las tuberías se ha arrastrado”, detalla.

En invierno, según indica, sería tan sencillo como purgar, pero en verano no es posible: “Están purgando, pero no podemos sacar mucha porque nos quedamos sin agua”, y señala que nunca ha habido averías, por lo que no se ha depurado nunca.