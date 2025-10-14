Las no adscritas piden en Béjar más iluminación en la travesía para evitar atropellos Hablan, en concreto, del paso de peatones frente a los cines de la ciudad, donde ya se han producido varios accidentes con daños personales.

Imagen del paso de peatones para el que las dos concejalas no adscritas piden más iluminación y un refuerzo de la señalización.

TEL Béjar Martes, 14 de octubre 2025, 17:40

Las dos concejalas no adscritas en el Ayuntamiento de Béjar, Araceli Dorado y Olga García, han solicitado al equipo de Gobierno formado por PSOE y Tú Aportas que el departamento de Obras instale más iluminación en el paso peatonal ubicado en la travesía frente a los cines locales.

Esa petición busca poner fin a los sucesivos atropellos que han tenido ese tramo como escenario en los últimos años. «Hemos solicitado que se pinte el paso de cebra de la calle Obispo Zarranz y, que se instale algún tipo de iluminación» por tratarse de una zona muy oscura y con peligro al anochecer. Por ello, también han solicitado que sea repintado para facilitar aún más visibilidad sobre todo por las noches.

Además, las dos concejalas han afirmado que allí han tenido lugar «dos o tres atropellos» y la dotación de iluminación es necesaria para seguridad de los ciudadanos.