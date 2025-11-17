Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carlos Iglesias, actor, director y guionista.

El actor, director y guionista, Carlos Iglesias presentará la película 'La bala' en Peñaranda

Conocido por su su papel como Benito Lopera en la serie televisiva 'Manos a la obra' y por ser el director y protagonista de 'Un franco, 14 pesetas', estará el sábado en el teatro cine Calderón

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:47

El actor, director y guionista,Carlos Iglesias, estará en Peñaranda de Bracamonte este sábado 22 de octubre.

El famoso y reputado cineasta, conocido por títulos como Un franco, 14 pesetas, Ispansi (Españoles) o por su reciente participación en la popular saga de Padre no hay más que uno, presentar su nueva película La bala este sábado 22 de octubre el Teatro Cine Calderón a las 20:00 horas para

La bala es un thriller policíaco que recoge la historia de los soldados españoles enterrados en Rusia y un nuevo acercamiento de Carlos Iglesias a la memoria histórica y a las raíces que conforman nuestro país.

Con la participación del director en la presentación de la película, desde la empresa gestora del cine, propiedad de Joaquín Fuentes, se pretende incentivar la asistencia de los espectadores al cine.

Las personas asistentes podrán disfrutar de la presencia del director y actor y de una breve presentación previa a la proyección de la película que contará con tres sesiones, la primera será el sábado a las 20:00 horas, la segunda el domingo a las 20:00 horas y el lunes, a las 20:30 horas.

Las entradas pueden ser adquiridas a través de internet en https://proyecfilmcines.com/teatro-cine-calderon/

