Pedro José Pérez, Patricia Gálvez, Carmen Ávila, Cristina Díaz y Álvaro Terrero. J.H.

Más de 60.000 € desde Peñaranda para la asociación de enfermedades raras

El donativo recaudado gracias a las gala Airadilos Fest se destinará al apoyo de familias e investigación

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:35

La Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, Aerscyl, ha recibido un donativo de 63.267,51 euros logrados gracias a la celebración de la gala Airadilos Fest celebrada en Peñaranda de Bracamonte.

«Lo más significativo son las 4.000 personas que participaron, pero lo mas brutal es como se ha volcado la sociedad», ha dicho Álvaro Terrero, promotor de esta iniciativa durante una rueda de prensa celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Peñarandad de Bracamonte.

Tanto Alvaro Terrero como Cristina Díaz han agradecido la implicación del monologuista Alex Clavero.

«Allá donde vamos se crea un vínculo muy especial entre las sociedad y la asociación», ha dicho la presidenta de la asociación Aerscyl, Cristina Díaz que ha explicado que los donativos serán destinados a «aliviar el bolsillo de las familias, los niños y los no tan niños, y para la investigación».

