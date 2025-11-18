Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Estado actual del parque que será objeto de la intervención D. S.

Más de 40.000 euros para renovar el parque de la calle Hermanos Carrafa

El plazo de ejecución de las obras será de dos meses desde la adjudicación

D. S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:59

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha iniciado el proceso de licitación para la renovación integral del parque infantil que está ubicado en la calle Hermanos Carrafa de la localidad mirobrigense, para la cual destina 43.327 euros, IVA incluidos, que pertenecen integrante a fondos municipales.

Esta zona cuenta en la actualidad con una zona deportiva y varios juegos infantiles. El proyecto contempla la intervención en ambos debido al deterioro que presentan por el uso y paso del tiempo.

Por un lado, se instalará un nuevo pavimento de césped artificial sobre el pavimento de caucho actual, y por otro, se procederá a la sustitución de todos los juegos infantiles actuales por otros como una estructura multijuego, nuevos balancines con el dibujo de una oveja y otros más tradicionales, junto a unos columpios. Además, se instalarán juegos para todas la edades.

