Imagen del bar de Villagonzalo de Tormes abierto con los fondos de la Diputación

300.000 € de ayudas para la apertura o mejora de bares en la provincia

La Diputación pone en marcha la tercera edición de un programa en el que ya han participado 89 municipios

José Ángel Montero

José Ángel Montero

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

Tras el éxito de las dos primeras convocatorias, la Diputación de Salamanca acaba de lanzar, tal y como recoge en su edición de ayer el Boletín Oficial de la Provincia, la tercera edición del programa de ayudas para la apertura y mejora de bares municipales en el medio rural. Las subvenciones, según figura en la convocatoria, van dirigidas a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para abrir o mejorar bares y cafeterías. La iniciativa busca, según recuerda el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, «fortalecer la cohesión social en los pequeños municipios, fomentar espacios de convivencia y contribuir a la lucha contra la despoblación».

La elevada demanda en las convocatorias anteriores es lo que ha llevado a la institución provincial a seguir adelante con esta iniciativa, que en 2024 concedió 23 subvenciones con un presupuesto de 600.000 euros, destinados íntegramente a nuevas aperturas, cifra que se elevó hasta las 66 ayudas en 2005, con un presupuesto global de 1,5 millones de euros. Para la nueva convocatoria de 2026, la Diputación tiene fijada una cuantía económica inicial de 300.000 euros, ampliable hasta el cien por cien del crédito previsto. La subvención podrá cubrir hasta el 90 por ciento de los gastos subvencionables, con un máximo de 35.000 euros por municipio.

Entre los gastos subvencionables se incluyen las obras de adaptación del local, la adquisición de mobiliario y equipamiento necesario. En la convocatoria se establece que gozarán de una especial atención aquellos ayuntamientos que no dispongan de establecimientos privados de hostelería en su núcleo urbano o en los núcleos para los que se solicite la ayuda.

La prestación del servicio de bar o cafetería en inmuebles municipales se considera «esencial para dinamizar la vida social, facilitar el acceso a servicios básicos, promover una alimentación saludable, favorecer el autoempleo y evitar el aislamiento, especialmente entre la población mayor», subraya Javier Iglesias, quien recuerda que los ayuntamientos interesados en estas ayudas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles a partir de hoy jueves y que las solicitudes deberán realizarse únicamente a través de la sede electrónica de la Diputación.

