212.000 euros para un nuevo multiusos en el centro del pueblo El edificio ocupará en Miranda de Azán la antigua pista del colegio e irá adosado a las instalaciones municipales

EÑE Miranda de Azán Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:15

El Consistorio de Miranda de Azán ha licitado la obra para contar con un nuevo edificio público multiusos que va a denominarse Centro de Artesanías y que se ha previsto que se levante en el centro del casco antiguo de la localidad.

Se trata de una obra en la que se emplearán 212.000 euros y que permitirá dotar a Miranda de Azán con un edificio de nueva creación para lo que se han destinado los fondos de Planes Provinciales con dos fases de trabajo que se realizarán de forma paralela.

El punto elegido para la ubicación es la pista deportiva de baloncesto de las antiguas escuelas de la localidad cuyo edificio principal está desafectado de este uso desde hace años y se ha transformado por parte de la localidad en espacio multiusos.

El local que se va a construir contará con cerca de 130 metros cuadrados y será anexo a las actuales instalaciones, «de manera que se pueda utilizar de manera indistinta cada edificio o bien, conjunta. Se ha planteado un cerramiento escamoteable que permitirá distintos usos de este espacio municipal», ha apuntado el regidor, José Luis Sánchez, «el municipio ha crecido y es necesario contar con más espacios públicos para poder atender la demanda de actividades de los vecinos».

En la actualidad el municipio dispone de los espacios públicos de la Casa Consistorial, que no son muy amplios, e incluyen la biblioteca municipal, a los que se suman los de las antiguas escuelas. Esto supone una limitación a la hora de poder organizar actos a los que concurran muchos vecinos, por ejemplo los que se realizan en los meses de más frío, e incluso cuando las condiciones climatológicas son mas adversas.

Solucionar estas barreras de espacio es algo que se podrá lograr con esta obra. La previsión de trabajo para la ejecución del nuevo edificio abarca medio año y la imagen que se ha previsto para el nuevo edificio es de ladrillo y hormigón, aunque se ha buscado un diseño actual que conjugue su apariencia con el punto en el que va a estar emplazado, en el corazón del casco tradicional del municipio.

El Consistorio completará, tras la ejecución de la obra, la dotación de mobiliario del edificio para poder utilizarlo.