Más de 200 niños de Santa Marta disfrutan del día del Deporte Escolar En las actividades realizadas han participado estudiantes de 3 a 12 años

Por tercer año consecutivo más de 200 alumnos del colegio Martín Gaite de Santa Marta de Tormes han disfrutado de las actividades organizadas en el día del Deporte Escolar.

La programación ha comenzado a primera hora con una sesión de aerobic en la que también se han involucrado los padres de los escolares.

Poco antes del mediodía se ha celebrado en el recinto educativo público un desfile inaugural emulando al acto inicial de los Juegos Olímpicos en el que los niños han hecho un recorrido por el patio del colegio identificados con un cartel en el que figuraba cada curso.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, y la concejala de Educación, Juani Rubio, han querido acompañar a los más pequeños en esta jornada de difusión y práctica deportiva, participando también en alguno de los diez juegos que se programaron a continuación.

La edad de los participantes en esta iniciativa en la que se han entrelazado ocio y diversión con formación y deporte ha oscilado entre los tres y los doce años de forma que todos los cursos del centro escolar han contado con presencia en las actividades que se han llevado a cabo de manera gratuita.

Los alumnos del colegio han competido por grupos de una veintena de niños de diferentes cursos en los distintos juegos que han incluido: «Pies quietos», «Pilla pilla» con balón, «Slackline», «Matao», «Torito el Alto», «Paracaídas», y otros más tradicionales como han sido: chapas, bolos, comba y rayuela.