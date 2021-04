18 denuncias en Béjar, Guijuelo y Peñaranda por incumplir las normas covid

La provincia de Salamanca cerró este lunes el balance del fin de semana en cuanto a sanciones por la pandemia del coronavirus con un total de denuncias impuestas por incumplir las normativa anticovid vigente.

La ciudad de Béjar fue la localidad donde más denuncias se impusieron con un total de once. De ellas, diez fueron impuestas en establecimientos hosteleros a personas que no utilizaban correctamente la mascarilla. Además, la ciudad registró otra sanción más por incumplir el cierre perimetral de Castilla y León por parte de una persona que viajó desde Cáceres y fue localizada en la ciudad. En este caso, la situación es más grave aún porque, en la actualidad, tanto Castilla y León como Extremadura mantienen sus respectivos cierres perimetrales. La persona sancionada incumplió el cierre en su comunidad y accedió a otra también cerrada evitar desplazamientos y reducir el riesgo de contagios por covid. Extremadura tiene previsto abrir sus fronteras este viernes, 23 de abril.

La Policía Local de Béjar formuló esas sanciones el pasado fin de semana de 17 y 18 de abril mientras que el resto de días del mes sumó quince sanciones destinadas a Sanidad de Castilla y León y una más para el Ayuntamiento de la ciudad. De todos modos, fue el pasado fin de semana del 21 y 22 de marzo cuando la Policía Local de Béjar formuló más denuncias con un total de 31 por no usar la mascarilla en terrazas, por incumplir el toque de queda o no ajustarse al número de personas máximo en grupos.

En Guijuelo, se ha tramitado también una sanción por incumplimiento del límite de no convivientes en un inmueble particular. Al parecer, se encontraban cinco personas cuando el máximo permitido son cuatro no convivientes. Puede que el expediente se tramite de forma individual con lo que serían cinco sanciones, pero el hecho denunciado es el mismo en todos los casos.

En Peñaranda de Bracamonte, la Policía Local también ha tramitado en los últimos días seis denuncias más, dos por el uso incorrecto de la mascarilla obligatoria y otras cuatro por incumplir el toque de queda. Las cifras muestran un leve descenso con respecto al balance que realizaron los agentes de la pasada Semana Santa en la que se denunció a un establecimiento hostelero por vender bebidas alcohólicas a menores de edad y se realizaron tres intervenciones en domicilios privados y otras dos en peñas. En esos días hubo que sumar, además, nueve multas por mal uso de la mascarilla, once por incumplimientos al toque de queda y otras dos por obstaculizar la labor de los agentes y por negativa a identificarse y desobediencia.