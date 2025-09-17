Las 100 velas de Transi con una memoria prodigiosa: «Cose, borda, lee novelas...» María del Tránsito Benito nació hace un siglo y lo hace con una mente muy activa gracias a su actividad durante toda su vida. «Se acuerda de las cosas mejores que sus cuatro hijos»

La Gaceta Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:14 Comenta Compartir

3 de septiembre de 1925. Llega a este mundo en Alba de Yeltes una niña preciosa con el nombre de María del Tránsito. Sus padrinos fueron don Antonio Vara y señora, maestro de niños de la localidad. Que su profesor fuera su padrino fue una señal de su amor pos la lectura, un hábito que ha tenido hasta hace bien poco. «Ha leído mucho. Hasta hace bien poco leía un montón de novelas actuales», explica su hija Pepi Marcos.

María del Tránsito, más conocida como Transi, describe que su madre vive en Alba de Yeltes y ella y sus hermanos se turnan para estar con ella y cuidarla. «Está muy bien a sus 100 años», insiste, mientras que describe que cose, borda y se muestra muy activa.

«Para ser una mujer que siempre ha estado en el mundo rural siempre ha sido muy activa y con una inquietud por leer y descubrir», añade Pepi Marcos. Ahora, aquella María del Tránsito que nació el 3 de septiembre de 1925 ha cumplido 100 años llena de vitalidad y rodeada de los suyos.