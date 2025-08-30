Consigue la colección «Libros sobre temas salmantinos» por sólo 9,95€/ejemplar Descubre Salamanca como nunca antes a través de ocho títulos únicos editados por LA GACETA

La Gaceta de Salamanca lanza una promoción para los amantes de la historia y la cultura de nuestra tierra. Ocho libros imprescindibles que te permitirán conocer Salamanca desde diferentes perspectivas, disponibles cada semana en LA GACETA de lunes a viernes, del 1 de septiembre al 24 de octubre.

Cada ejemplar podrá ser tuyo por sólo 9,95 € (7,95 € si eres suscriptor). Además, podrás hacerte con la colección completa de 8 libros a un precio especial de 69,95 € (o 54,95 € para suscriptores).

SIPNOSIS

Una colección de volúmenes editados por LA GACETA a lo largo de los últimos años, a un precio superreducido, que recopila ocho títulos pensados para descubrir la riqueza, la historia y las curiosidades de Salamanca. Desde su naturaleza y su patrimonio, hasta anécdotas desconocidas, datos sorprendentes y rincones secretos, cada libro te sumerge en aspectos únicos de la ciudad y su entorno.

Disfruta de un recorrido fascinante que combina tradición, cultura y curiosidad, con imágenes inéditas y contenidos elaborados por expertos locales.

ORDEN DE ENTREGA DE LA COLECCIÓN

•1 al 5 de septiembre: La dehesa. Francisco Martín, José Manuel Gómez, Teresa Majeroni y José Manuel Regalado.

•9 al 12 de septiembre: Sabías que... Rubén Martín Vaquero y Tomás González Blázquez.

•15 al 19 de septiembre: Sabías que...2. Rubén Martín Vaquero y Tomás González Blázquez.

•22 al 26 de septiembre: Diccionario Curioso de Salamanca. Grupo «La Cueva de Salamanca».

•29 de septiembre al 3 de octubre: Salamanca desconocida. Julián Álvarez Villar.

•6 al 10 de octubre: La Plaza Mayor de Salamanca. Conrad Kent.

•13 al 17 de octubre: El perfil de Salamanca. Conrad Kent.

•20 al 24 de octubre: Salamanca ayer y hoy. María Flora González Gómez y Vicente Sierra Puparelli.

VENTAJAS PARA SUSCRIPTORES

•Precio especial: 7,95 € por ejemplar.

•Colección completa: 54,95 € (69,95 € para no suscriptores).

•Disponibilidad: Adquiere tus ejemplares cada semana o la colección completa en las oficinas de La Gaceta (Avda. de los Cipreses, 81. Salamanca).

