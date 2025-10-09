Miguel Ángel García-Mochales Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 11:51 Comenta Compartir

Salamanca es en estos momentos la cuarta ciudad más peatonal de España, un hecho del que disfrutan vecinos y turistas. Pero llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil. De hecho, el primer alcalde socialista de la democracia en la capital del Tormes tuvo que lidiar -y mucho- para conseguir peatonalizar las calles Toro y Zamora por la frontal oposición que tuvo de los comerciantes y de algunos sectores de la ciudadanía.

A Jesús Málaga no le tembló el pulso en los años noventa y consiguió esa peatonalización que luego continuaron alcaldes conservadores como Julián Lanzarote y, sobre todo, Alfonso Fernández Mañueco. El actual presidente de la Junta de Castilla y León llegó a alardear de que al caiudad tenía 205 calles o tramos de calle en los que el tráfico de vehículos estaba restringido.

El cambio de percepción ha sido tal que muchos años después, comerciantes como los de la calle Pozo Amarillo reclamaban su peatonalización. A día de hoy no se prevé convertir nuevas calles en peatonales, pero las bondades del sistema ya se han interiorizado.