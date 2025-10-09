Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Peatonalización en Salamanca: de frontal oposición a exigencia del comercio

El alcalde Jesús Málaga inició la transformación peatonal del centro entre críticas y amenazas de los comerciantes. Treinta años después la situación es muy distinta

Otros episodios
El problema del agua en Salamanca

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

El problema del agua en Salamanca

Una revolución para acabar con el caos circulatorio en Salamanca

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Una revolución para acabar con el caos circulatorio en Salamanca

Adiós, jesuitas. Hola, cementerio civil

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Adiós, jesuitas. Hola, cementerio civil

Dos formas muy distintas de entender el catolicismo en la posguerra

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Dos formas muy distintas de entender el catolicismo en la posguerra

El rey de la Vuelta a España es de Béjar

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

El rey de la Vuelta a España es de Béjar

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:51

Comenta

Salamanca es en estos momentos la cuarta ciudad más peatonal de España, un hecho del que disfrutan vecinos y turistas. Pero llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil. De hecho, el primer alcalde socialista de la democracia en la capital del Tormes tuvo que lidiar -y mucho- para conseguir peatonalizar las calles Toro y Zamora por la frontal oposición que tuvo de los comerciantes y de algunos sectores de la ciudadanía.

A Jesús Málaga no le tembló el pulso en los años noventa y consiguió esa peatonalización que luego continuaron alcaldes conservadores como Julián Lanzarote y, sobre todo, Alfonso Fernández Mañueco. El actual presidente de la Junta de Castilla y León llegó a alardear de que al caiudad tenía 205 calles o tramos de calle en los que el tráfico de vehículos estaba restringido.

El cambio de percepción ha sido tal que muchos años después, comerciantes como los de la calle Pozo Amarillo reclamaban su peatonalización. A día de hoy no se prevé convertir nuevas calles en peatonales, pero las bondades del sistema ya se han interiorizado.

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

A continuación en Historias de Salamanca

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Gaceta de Salamanca

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Peatonalización en Salamanca: de frontal oposición a exigencia del comercio

Peatonalización en Salamanca: de frontal oposición a exigencia del comercio

El Ayuntamiento recuperó el servicio de aguas en manos privadas en 1922 por su mala calidad, y medio siglo después dimitió en pleno por las sanciones a unos concejales denunciados por la falta de cloro en la potabilizadora

La puesta en funcionamiento de los semáforos, la zona azul y la grúa municipal favorecieron la fluidez del tráfico en el centro de la ciudad

Medio centenar de religiosos fueron expulsados en Salamanca durante la República en la que el Ayuntamiento se incautó del cementerio para convertirlo en un camposanto civil

Mientras el padre Basabe iniciaba en marzo de 1952 «ladrillo a ladrillo» su proyecto del Milagro de San José, la Virgen de la Pñea de Francia era coronada en la Plaza Mayor con todo boato tres meses después

Roberto Heras pasó en 2005 a la historia del ciclismo al conseguir su cuarta ronda española, un récord que todavía nadie ha superado

La inauguración de la fábrica de zapatilas Tejisa en 1944 supuso un espejismo en el famélico camino de la industria salmantina del siglo XX

Un Te Deum en la Catedral, fuegos artificiales en la Plaza Mayor y las campanas volteando en las iglesias dieron la bienvenida a la paz

En los años veinte, LA GACETA publicaba numerosos anuncios de compañías navieras que transportaban emigrantes a América; y en los sesenta vendría el gran éxodo a Suiza, Francia y Alemania

Cada 18 de julio, el gobernador civil entregaba pequeñas parcelas a cientos de agricultores par que intentaran susbsistir y paliar el hambre durante el franquismo

Medio centenar de agricultores salmantinos se manifestaron en Madrid en 1920 por los bajos precios del trigo, mientras grupos de mujeres protestaban en Salamanca por la falta de alimentos

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Gaceta de Salamanca