Miguel Ángel García-Mochales Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 10:26 Comenta Compartir

El 14 de abril de 1931 Miguel de Unamunoproclamó la II República Española desde el balcón del Ayuntamiento de la Plaza Mayor de Salamanca. Le acompañaban el nuevo gobernador civil, Casto Prieto; el nuevo alcalde, Primitivo Santa Cecilia; y el presidente de la Diputación Provincial, Tomás Marcos Escribano.

Allí se izó la bandera republicana que se llevó en comitiva desde la Casa del Pueblo hasta el Ayuntamiento. No obstante, la primera enseña tricolor que ondeó en la ciudad se colocó en Correos.

Aquel día se cerró el comercio, hubo charangas, baile e incluso un concierto en la Plaza a cargo del Regimiento de la Victoria.

La llegada de la República, se produjo a raíz del resultado de las elecciones municipales del 12 de abril, en las que ganaron las candidaturas antirrepublicanas, lo cual provocó que el rey Alfonso XIII partiera hacia el exilio.