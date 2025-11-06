Miguel Ángel García-Mochales Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:02 Comenta Compartir

El parador de Gredos, en Ávila, fue el escenario de un histórico encuentro, organizado por el salmantino Francisco Bravo a instancias de José Antonio Primo de Rivera, en el que la Falange decidió pasar a la lucha armada, lo cual favorecería el inicio de la Guerra Civil.

Es más, en aquella reunión a la que asistieron destacados miembros del falangismo, se coqueteó con la idea de concentrar a miles de falangistas armados en Fuentes de Oñoro y desde allí emprender la conquista de España, que culminaría con la toma de Madrid.

En el origen de esta cita estaba Francisco Bravo, quien en aquella época era redactor jefe de LA GACETA DE SALAMANCA. Sus posturas radicales hicieron que el Ayuntamiento le instruyera un expediente por actuar contra la República y cuando se produjo el golpe de estado de 1936 estaba prisionero en la cárcel tras haber sido detenido por sus movimientos para comprar armas.

Bravo fue el fundador de la Falange en Salamanca y llegó a ser una de las personas con más poder en la provincia. Durante un año compaginó la dirección de LA GACETA con Alcaldía de Salamanca y fue procurador en Cortes, miembro del Consejo Nacional del Movimiento y delegado provincial del Ministerio de la Vivienda, entre otros cargos.

Murió en Aldeaseca de la Frontera en 1968 después de haber creado la cooperativa Unión y Progreso y tras haber vivido una vida de película en la que no dejó indiferente a nadie.