Miguel Ángel García-Mochales Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:19

Hubo un tiempo en Salamanca en el que parecía que los agricultores y ganaderos pasaban más tiempo encerrados en edificios públicos o protestando en las calles que atendiendo sus fincas. Y es que en los primeros años ochenta, Ignacio de la Mora y su Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos de Salamanca (AIAGS) consiguió unir a la mayoría de los hombres del campo para darles la visibilidad que necesitaban para reclamar mejoras en un sector que atravesaba una profunda crisis, de la cual parece que nunca sale.

El grito de «el campo unido jamás será vencido» se repetía sin cesar. En febrero de 1980 más de 6.000 agricultores se manifestaron por el centro de Salamanca para protestar por la política agraria. Al año siguiente cincuenta agricultores ocuparon la sede de la Delegación de Agricultura y, meses después, comenzó un encierro masivo en las dependencias de La Salle. La situación fue a más con un bloqueo de las carreteras nacionales de la provincia de 24 horas, en el que incluso se intentó volcar algún camión con matrícula francesa. Hubo detenciones. Otros 500 hombres del campo se encerraron en la iglesia de San Martín.

El encierro terminó después de que el ministro de Agricultura, José Luis Álvarez, se reuniera con los líderes de la AIAGS. De la mora consideró que se había recuperado «la dignidad de los hombres de La Salle».