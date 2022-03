Y por fin Vox alumbró

Se ha hecho esperar y esa espera había levantado tales expectativas que a muchos nos han sorprendido los nombres de los tres consejeros que le correspondía nombrar a Vox en el futuro Gobierno de coalición con el PP.

Las apuestas del partido verde han dejado con la boca abierta a más de uno. Los tres han tenido una vinculación política más o menos próxima a otros partidos u organizaciones y ninguno procede de las filas del partido de Abascal, a excepción del titular de Empleo e Industria. El partido verde sabe que todos los focos estarán puestos en su primera experiencia de Gobierno, porque es la primera vez que tendrán que abandonar las palabras para empezar a ejecutar y eso es complicado. Y tal vez porque son sabedores de que ahora empieza la sociedad a juzgar su gestión han preferido optar por personas que no son del partido, fichajes externos, que si salen mal siempre se podrá justificar en que no pertenecían a la organización.

El consejero de Agricultura, el palentino Gerardo Dueñas, la verdad es que sobre el papel tiene una amplia formación académica vinculada al mundo agrario como ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica de Madrid e ingeniero técnico en Explotaciones Agropecuarias de Palencia. También tiene un máster en Gestión Medio Ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. Pero no es menos cierto que cuenta con vinculación a Asaja, que en principio no es ni bueno ni malo, pero imagino que también tendrá sus detractores por parte de las otras organizaciones agrarias y que, como en todo y sobre todo en el campo, nunca va a llover al gusto de todos.

El titular de la cartera de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, es el único que tiene un cargo orgánico en el partido verde, ya que en los últimos meses ha desempeñado el liderazgo en Valladolid, aunque su dilatada experiencia en la Junta desde que en el año 2008 ocupara diferentes puestos y funciones en las consejerías de Educación y de Familia, así como en la Consejería de Empleo ha estado vinculada al PP primero y a Ciudadanos después, ya que fue colaborador de Germán Barrios, el consejero nombrado por Igea que tuvo que abandonar la Consejería de Empleo e Industria en plena pandemia por discrepancias con el exvicepresidente.

Pero sin lugar a dudas el que más sorpresa ha causado ha sido el nombramiento del bejarano Gonzalo Santonja como consejero de Cultura, Turismo y Deportes y, paradojas de la vida, será jefe del exconsejero naranja Javier Ortega, que fue precisamente el que le invitó a dimitir como director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua el pasado mes de junio.

Santonja nació en Béjar en 1952 y ha sido catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Filología hispánica, este bejarano ha experimentado una trepidante evolución ideológica. Su afición al mundo del toro es posiblemente lo que más le haya acercado en estos momentos al partido de Abascal.

No será fácil que Santonja se adapte a la férrea disciplina, al hermetismo y a la estructura de Vox, ya que por su dilatada vida profesional está ya muy acostumbrado a liderar su propia vida y su proyección pública sin someterse a las instrucciones de un partido que va a estar sometido al escrutinio de toda España.

La impresión es que Vox no tenía tanto banquillo para elegir a los cuadros que deben completar las áreas que tiene dentro de la estructura de Gobierno de la Junta de Castilla y León y lo que sí parece es que estaba en cuadro, porque aunque el futuro vicepresidente del partido verde se haya apresurado a desmentir la oferta fallida que le había hecho al catedrático de León Rus Rufino, el entorno del profesor lo confirma. Tal vez solo haya sido un “tanteo” y no lo haya hecho directamente Juan García-Gallardo, pero lo cierto es que Santonja no ha sido la primera opción de los de Abascal.