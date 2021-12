¿Una propuesta absurda?

ME gustaría que este periódico pusiese en marcha una sección o un buzón para que todos aquellos salmantinos que hayan podido presentar una solicitud de ayudas en el marco del Plan de Recuperación de la UE (los famosos 140.000 millones de euros preasignados a España), nos hagan participes de la “buena nueva”. Eso, de entrada, y después, que nos cuenten, si es que llega ese momento, cuándo reciban los “primeros cuartos” en forma de euros. Sería la mejor manera de conocer de forma directa y de primera mano por parte de los interesados, si lo del Plan de Recuperación está funcionado, o no. Pido perdón de antemano a los responsables de LA GACETA por no haber consultado esta idea con anterioridad y espero de su magnanimidad que no adopten medidas por tamaño atrevimiento, pero, insisto, me parece el mejor termómetro para saber si el tanta veces vendido Plan de Recuperación funciona y en qué momento se produce ese milagro. ¡Hay que ver lo que me gustaría, y lo escribo sin atisbo de ironía, encontrarme con alguna empresa, autónomo o ciudadano de a pie de Salamanca, que me diga algo así como “aquí está mi solicitud, ya tramitada, y me ha llegado el dinero o está en camino”.

Perdón que esté muy pesado con este asunto, pero me parece de una gran importancia. Primero, desde el punto de vista económico y financiero. La situación de España es mala y no se puede desperdiciar ni un solo euro de esos 140.000 millones que tenemos preasignados (la mitad aproximadamente en forma de ayudas a fondo perdido y el otro 50 por ciento en préstamos). Luego desde el punto de vista político: ¿ha diseñado el Gobierno un plan eficiente para solicitar y tramitar las ayudas? Mucho me temo que no. También desde el punto de vista de la gestión: ¿disponemos de una Administración lo suficientemente preparada y eficaz para hacer frente a un reto de esta magnitud? Me cuentan los que la conocen y que ocupan puestos de directores y subdirectores generales que no y que muchos altos funcionarios se están, o jubilando, o pidiendo cambiarse de puesto para no tener que firmar papeles que puedan comprometerles en un futuro. Me dicen los expertos que así no hay manera de poner esto en marcha.

También está la parte social. Esa inyección de dinero puede ser la tabla de salvación para muchas empresas y autónomos y evitar la destrucción de puestos de trabajo o contribuir a su creación. Por último, y no menos importante de cara al futuro, está la vertiente europea: nos han vendido tantas veces desde Bruselas y desde Madrid eso del maná europeo, que, como finalmente no se concrete el Plan de Recuperación en forma de dinero contante y sonante, aunque sea por defectos del Gobierno y la Administración españolas, corremos el riesgo de que se culpe a Bruselas y que algunos de los que todavía tengan sentido europeísta lo abandonen.