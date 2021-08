Un pequeño favor

Siendo honestos, la llegada de una superficie multiservicio a cualquier pueblo supone una estocada más a la muerte del mundo rural. Ya ha pasado con el comercio de proximidad de los barrios. Con las tiendas de toda la vida. El laissez faire en el mercado, sumado a la poca responsabilidad -y muchas veces falta de valentía- de quiénes han de tomar las decisiones, y a la falta de conciencia como consumidores de todos y todas, está desangrando el pequeño comercio.

Entienda el lector que la población china no tiene la culpa de nada. De hecho, creo que llamar a los bazares regentados por ellos directamente “chinos” esconde un tufillo a xenofobia en un Estado en el que no importa cuál sea tu pueblo. El problema es lo que esconde el modelo detrás de este tipo de comercio. En un sistema donde impera la ley del más rico, sus bajísimos precios y su multitud de productos en una sola superficie hace que la pequeña empresa no pueda competir según las reglas del mercado. Y no, lo que se dice sobre que no pagan impuestos no es cierto, están obligados a tributar en el Estado español. Como tú y como yo. Pero bien es cierto que juegan con ventaja. Estos negocios, en su mayoría familiares, no suelen depender de créditos bancarios: provienen de grandes fondos de su país de origen que, estudio de mercado por delante, los financian para seguir ganando beneficios; o bien son las propias familias las que ahorran para venir a abrir un negocio que se sabe fructífero, aunque le echen 16 horas diarias y abran incluso los domingos. Serán cosas culturales.

En cualquier caso, este modelo salvaje de libre mercado ha supuesto, como decía, la muerte de las tiendas de barrio. Y acabará con las rurales. La apertura de uno solo de estos establecimientos en un pueblo incluye en la ecuación un gran competidor para los demás comercios, ya castigados de por sí. Resulta obvio que no se abrirá un bazar en un pueblo pequeño. Pero sí en esos municipios “medianos”, entendiendo por tal aquellos con consumidores suficientes para mantener comercio, bien por población o por ser cabezas de comarca. Y, normalmente, se ha recibido con reticencia. Y aunque alcaldesas, alcaldes, asociaciones de empresarias y vecinales, hayan intentado por todos los medios ponerle cortapisas al apocalipsis comercial de su municipio, mientras se cumpla la legalidad vigente, el nuevo empresario está en su derecho de abrir su negocio.

Lejos queda el pensar en esos municipios donde no hay si quiera ya un ultramarinos. Esos pueblos en los que sus habitantes, bien por ética, bien por comodidad, porque no tienen carné o vehículo o por edad, no optan o no pueden desplazarse a las grandes superficies más cercanas, sobreviviendo gracias a la enorme labor de los empresarios rurales. Panaderos, fruteros, carniceros y pescaderos que, haciendo ruta con sus furgonetas, prestan un servicio que en muchas ocasiones no les compensa económicamente, abasteciendo a la poca población que puede quedar allí. Y la verdad, que no se me ocurre mejor ejemplo de dignidad. Ellos y ellas hacen pueblo.

Ya que desde arriba no se hace, deberíamos de ser todos más conscientes. Preocupados como estamos por la crisis climática, igual nos interesaría más comprar en los comercios de toda la vida -esos de tus vecinas de siempre o de aquellos valientes que se atreven a iniciarse en el mundo empresarial-, antes que gastarnos lo ganado en productos venidos de miles de kilómetros; y pensando un poco más en tu tierra, en tus vecinos, en ti mismo y en tu pueblo. Y hacer rutina el pasarte a comprar por aquel sitio donde entrabas cuando no quedaba otra opción y donde algunos días te reciben con sonrisas y otros con caras largas. Que es lo que tiene que conozcamos todos. Hagámonos ese favor.