La verdad que esta semana me ha costado bastante decidir sobre qué escribir. Pensé en escribir sobre cómo la sexta ola de la Covid es bastante menos mortífera que las anteriores gracias a que una gran mayoría estamos vacunadas. Pensé en escribir cómo ciertos medios favorecen un clima de miedo sabe dios con que oscuros propósitos. Pensé también sobre la gran irresponsabilidad que supone que con la pandemia aun coleando se decida por motivos estrictamente partidistas, y en consecuencia de unos cuantos estómagos agradecidos, desarmar una Consejería de sanidad. Con la cantidad de nombramientos, planes de actuación y nuevos aterrizajes que supone esto en una coyuntura dónde la lucha contra el tiempo se vuelve en algo que puede salvar vidas.

Pensé en escribir sobre la salud mental y los suicidios, a raíz del final de Verónica Forqué. Y sobre la hipocresía de todos como sociedad. Y de cuán cansados y cansadas estamos de lidiar con el virus, con los trabajos precarios, con la desolación de los pueblos, con los precios abusivos por la falta de regulación estatal y con el acecho constante de un fascismo que poco a poco va ganando posiciones.

Pensé en escribir sobre la convocatoria de elecciones. Sobre las tramas en las sombras de señores en traje que pelean en la arena pública por ver quien gana el relato de la verdad. Sobre como en una autonomía sin arraigo identitario, vamos a afrontar una campaña política en la que los ojos de todo el Estado español estarán puestos sobre nosotros y nosotras. Aunque haya políticos que desde Madrid quieran dirigirnos y que no se saben ni nuestras provincias. Y aunque haya opinólogos, tuiteras, y todólogos que hablarán de estas tierras -nuestras tierras- como si lo conocieran todo sobre ellas, sin pensar ni un segundo en la gente y en que aquí también somos pueblo. Aunque digan Castilla-León o Castilla León sin respetar la birregionalidad garantizada por la norma superior de nuestra autonomía.

Pensé en escribir sobre la confirmación de que las plataformas de la España Vaciada se van a presentar a las elecciones. Y del miedo irracional que me produce oírlos decir “ni de izquierdas ni de derechas”. Pensé en escribir que esa equidistancia te coloca automáticamente del lado del opresor. Y en narrar cómo sigo sin explicarme que habrá gente de izquierda que continuará votando al PSOE. Y en porqué gente que lleva trabajando toda su vida, en cualquier sitio, pero especialmente en el campo, se deja seducir por pijos con apellidos compuestos de cierto partido color verde moco que defienden políticas que reman en contra ya no de sus intereses, sino de sus vidas.

Pensé en escribir, dadas las fechas, sobre la Navidad. Pero no en un plano religioso (lo cual respeto absolutamente mientras la Iglesia no se meta en las cosas laicas), sino desde la moralidad que implica el consumismo exacerbado de estas épocas y cómo marcamos parte de nuestra vida en función de lo que gastemos y tengamos. Y a raíz de esto, se me ocurría hablar sobre la ocupación de espacios públicos para el consumo privado y cómo los modelos de ciudades te empujan a un tipo de ocio que implica disminuir las formas de socialización colectiva. Y en porqué, y una vez reabierta la hostelería casi de forma igual a la era prepandemica, hemos permitido que las terrazas ocupen aceras, plazas y parques.

Y lo último sobre lo que pensé en escribir era sobre la esperanza. Sobre lo inexplicable de un abrazo de un familiar querido. Sobre lo mágico del olor de tu pareja. Sobre la oxitocina que se libera en tu cerebro cuando ves sonreír a tus amigos y amigas. Sobre cómo, a pesar de todo, hay gente que seguirá siendo casa, aunque sea a través de una pantalla. Y creo que ya he decidido: me quedo con esto último.